Molise: spese per Sanità, welfare, indennità di missione e trasferte

MOLISE. Spese per Sanità, 'welfare', indennità di missione e di trasferta: secondo gli Studi di settore è ben poco ciò che va Il Molise è una delle Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per indennità di missione e di trasferta. La Sanità pubblica viene criticata perché funziona poco. Siamo messi male per la spesa previdenziale (869 euro contro un valore nazionale di 1.141 euro).

Scarse le altre risorse per il welfare. Se tale è la premessa, la ventesima regione è quella che si è vista conferire il 'rating' peggiore dalla Fondazione 'Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana', nell’ambito di un progetto che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dai Palazzi delle regioni e dei capoluoghi di Provincia, basati su dati contabili oggettivi. La citata fondazione assegna alla migliore 'performance' la tripla ‘A’, attribuendo alla peggiore la lettera ‘C’. Con riferimento alle spese per indennità e missioni, la Regione Molise ha sborsato oltre 110mila euro mentre Piemonte, Toscana e Puglia sono state le più virtuose. Il record negativo è detenuto, 'more solito', dalla Sicilia.

Preliminarmente occorre riconoscere che il dato della 'ventesima' appare in calo ove lo si confronti con i 235mila euro del 2019 dopo un incremento già registrato nel 2018 (219mila) rispetto al 2017 (183mila). Spese critiche, quindi, quelle degli Uffici regionali molisani, soprattutto quando i risultati vengano posti a confronto con il 'benchmark' di riferimento. In generale, a seconda dei livelli di scostamento individuati, si parla di ‘performance positiva’ (quando la spesa sia stata inferiore, o uguale, alla media), di ‘scostamento lieve’ (quando compresa tra quella media e il 30% in più), ‘considerevole’ (quando si sia posta tra lo scostamento lieve e il 100% in più). Infine, una spesa viene definita 'fuori controllo’ quando abbia ecceduto di oltre il 100% quella media.

Le Regioni italiane più ‘virtuose’ in questo genere di spese (indennità di missione e di trasferta) sono Piemonte, Toscana e Puglia, con un 'rating' compreso tra A e AAA. Poi ve n'è due con AA (Marche (3.200 euro) e Veneto (15.500) e tre con una: Abruzzo (quasi 7mila euro), Emilia-Romagna (42mila), Lombardia (48mila). Tra le Regioni con performance ‘intermedie’ (BBB) troviamo Campania (285mila) e Liguria (85mila); poi (con la BB) la Basilicata (67mila) ed il Lazio (355mila). Con una sola 'B' la Sicilia (978mila), mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta.

Per altre cose il Molise 'risparmia', cosicché risultano scarsi gli investimenti per le politiche sociali (70 euro/anno per abitante, contro i 127 nazionali). In tale settore la ventesima Regione è al 4° posto, per risorse pubbliche destinate, con 2.292 euro 'pro capite', rispetto ai 2.114 della media italiana, ed al 5° per quelle relative ai consumi finali per l’istruzione e la formazione (in percentuale) sul Pil regionale (4,8% contro una media nazionale del 3,3%). Questi ultimi dati emergono dalle classifiche del “Welfare Italia Index 2021”, un 'team' di esperti di Unipol Gruppo che opera in collaborazione con 'The European House-Ambrosetti'. Sono basati su 22 indicatori-chiave che misurano la spesa pubblica e privata in 'welfare', concretando quante risorse siano destinate in un determinato territorio, con l'occhio puntato sulla dimensione degli indicatori strutturali che rappresenta il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa. In questa graduatoria, nel 2021, il Molise si è classificato al 17° posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di 'welfare'.

Con riferimento agli indicatori di spesa, invece, ha ottenuto un punteggio di 58,3, posizionandosi al 20° posto, mentre è stato pari a 50,7 nella componente di indicatori strutturali, collocandosi al 15°. Dal calcolo emerge che la Patria di Cuoco occupa le ultime posizioni con riferimento a diversi indicatori relativi alle risorse disponibili.

La spesa media regionale per utente fruitore degli asili-nido è di soli 2.560 euro 'pro-capite' (la metà della media nazionale, che è pari a 5.537 euro). Ne deriva che la Regione si colloca all’ultimo posto. Scarse anche le risorse locali destinate alle politiche sociali (18° posto): 70 euro/anno per abitante contro i 127 nazionali. Il Molise, infine, ha un numero di pensionati per ogni 100 ab., di poco superiore alla media nazionale (28 contro 27), ma con una spesa previdenziale media su popolazione 'over 65' tra le più basse (869 euro nel 2021), rispetto alla media nazionale che è di 1.141. Risulta, infine, all’ultimo posto per contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza in percentuale del Pil regionale (11,1% contro 13% della media nazionale). Mediti il lettore se ci sia da essere contenti per le descritte 'performances'.

Claudio de Luca