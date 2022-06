Assistenti bagnanti, terminato il corso della Termoli Nuoto

TERMOLI. Si è concluso qualche giorno fa, con esito positivo per tutti i partecipanti, il corso per “Assistente Bagnanti” organizzato dalla Termoli Nuoto con la collaborazione del coordinatore regionale della sezione “Salvamento” Fin Enzo Salome, del Tecnico Luca Barsotti, del dottor Michele Colella e del consigliere Termoli Nuoto Ferdinando Manes.

I ragazzi, oltre ad aver conseguito il brevetto di assistente bagnanti per piscine, hanno esteso la preparazione conseguendo l’abilitazione anche per le acque “esterne”.

La Termoli Nuoto è soddisfatta dell’esito del corso che è stato organizzato per la prima volta dalla società natatoria Termolese utilizzando l’impianto messo a disposizione dalla Fabbrica del Nuoto.

In bocca al lupo ai ragazzi per l’opportunità lavorativa in vista della stagione balneare.