Consiglio comunale in due round, prosegue lo scontro tra opposizione e maggioranza

GUGLIONESI. Ancora problema di numeri in maggioranza a Guglionesi. Si è svolto martedì il Consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria. L'assise, iniziata alle ore 16, si è conclusa alle 16:24, a causa dell'abbandono della stessa da parte dei consiglieri di minoranza Antonio Tomei e Giuseppe D'Urbano. Prima di loro, la presidente del consiglio Barbara Morena ha dovuto lasciare la seduta per problemi familiari. Per questo motivo, il consigliere D'Urbano, prendendo la parola, si è assunto la responsabilità di abbandonare l'aula per fare in modo che «l'assise non avesse il numero legale per andare avanti». La decisione non è stata vista di buon occhio dai presenti, rinviando alla seconda convocazione ieri alle ore 17:30. Prima di chiudere la seduta, però, i consiglieri sono riusciti a votare per la prima proposta “Adesione alla società in house per la gestione del Servizio Idrico Integrato proposta dall'Egam e approvazione della bozza di statuto”.

L'attività di regolamentazione viene svolta dalla Regione, in accordo con gli altri enti locali, ovvero l'Autorità di Distretto, le Province, i Comuni.

La Regione, in riferimento alle linee nazionali, definisce gli indirizzi generali ed il quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico regionale. Le attività di pianificazione vengono svolte dall'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (Egam), istituito con legge regionale n. 4 del 22 aprile 2017 e composto da tutti i Comuni del territorio regionale. In particolare, sulla base del quadro delineato a livello nazionale e regionale, l'Egam definisce la tariffa e gli investimenti sulle infrastrutture idriche che devono essere realizzati per garantire il servizio al cittadino. Inoltre attraverso la definizione del Piano d'Ambito vengono definiti dall'Egam gli standard di qualità per la gestione del servizio. Infine, è cura dell'Egam verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto concordato nel Piano d'Ambito, in termini di investimenti e qualità del servizio. La gestione del servizio, attualmente affidata ai singoli comuni, sarà garantita attraverso l'affidamento ad un Gestore Unico che avrà la responsabilità di eseguire tutti gli interventi pianificati sulla rete e sugli impianti del Servizio idrico Integrato e di garantirne la regolare manutenzione. L’assessore Aristotile si è astenuto mentre tutti gli altri consiglieri hanno votato favorevolmente. A inizio assise i presenti erano 9, il sindaco Mario Bellotti, il vice sindaco Giuliano Senese, i consiglieri Paolo De Socio e Michele D’Anselmo, gli assessori Giuseppe Aristotile e Stefania Addesa. Mentre per l’opposizione, i presenti erano Barbara Morena, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano.

Dopo 24 ore dall'abbandono dei consiglieri di minoranza, si è svolto, giovedì 16 giugno, il consiglio comunale straordinario di Guglionesi.

Presenti il sindaco Mario Bellotti, il vice sindaco Giuliano Senese, gli assessori Pino Aristotile e Stefania Addesa, i consiglieri di maggioranza Michele D'Anselmo e Paolo De Socio e di minoranza Elisa D’Astolto, Barbara Morena, Giuliana Senese, Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei.

Consiglio a carattere urgente che, però, si è concluso con una proposta rinviata e due approvate.

Il nocciolo della questione è sempre lo stesso, non avete il numero legale. È grazie a noi che il consiglio va avanti”. Fortunatamente nessuno ha deciso di abbandonare l'assise.

Una seduta particolare, quella svolta presso la sala consiliare del comune di Guglionesi. Particolare e incongruente secondo i presenti.

Incongruenze tutte redatte nelle proposte da approvare. Soprattutto nella prima “Approvazione della variante al vigente P. di F. scaturente dall'approvazione del progetto da parte della Regione, da Zona "E1" (Agricola) a Zona D3 (Zona Industriale secondo le Norme tecniche attuative per tale Zona previste dal P. di F. vigente).

Dopo un’attenta lettura da parte del consigliere Tomei, si è deciso di ritirare e rinviare la proposta.

Decisione presa dal proponente, il vice sindaco Giuliano Senese.

Il consigliere Tomei ha criticato il modus operandi della vice segretaria Colarelli, poiché le proposte pervenute erano mancanti di atti allegati e, soprattutto, le varie particelle della planimetria catastale che avrebbero dovuto subire la variazione, risultavano non essere le stesse della proposta.

E, in poche parole, approvare la proposta avrebbe significato un cambio di destinazione a Zona edificabile.

Detto in parole povere, gli immobili sono soggetti a Imu e, non tutte le particelle presenti sono di proprietà del comune.

Il confronto, sotto consenso della presidente Morena, tra il consigliere Tomei e la vice segretaria Colarelli ha tenuto banco per circa mezz’ora. La Colarelli ha spiegato le telefonate intercorse con la ditta Foglia che ha richiesto questa zona per espandersi e far nascere il polo impiantistico. Telefonate che, però, non sono documentabili.

Una lezione di diritto di superficie, particelle e Imu che ha comunque portato al ritiro e rinvio della proposta all’unanimità.

Prima di procedere con il secondo punto all’ordine del giorno, il sindaco Mario Bellotti ha lasciato l’assise a causa di motivi di lavoro inderogabili.

La seconda proposta “Atto di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di studio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 2022”, ha avuto come scopo la proroga del termine affinché si possano effettuare altri appuntamenti con la commissione di studio.

La proposta è passata grazie al voto favorevole della maggioranza mentre la Senese si è astenuta e i consiglieri D’Astolto, D’Urbano Morena e Tomei si sono detti contrari.

Stesso iter per la terza e ultima proposta “Proroga del termine per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell’Istituzione Mimì Del Torto”.

Per evitare di scontrarsi ulteriormente sulla questione, si è proceduto subito alla votazione, con la promessa che la liquidazione venga pagata entro e non oltre il 31 dicembre.

Proposta approvata come per il secondo punto.