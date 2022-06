Butta via i fazzoletti, le allergie vanno curate come si deve

Butta via i fazzoletti: l'intervista all'autrice Sabrina De Federicis

TERMOLI. Una giornata caldissima, quella di ieri, così come una fine primavera 2022 estremamente mite e tiepida. Infatti, proprio quando si parla di primavera, inevitabilmente si parla anche di allergie. Poiché circa il 50% della popolazione di tutto il pianeta soffre di allergie di vario genere. Queste, il più delle volte sono attinenti soltanto alle stagioni calde, ma altre volte invece, si tratta di vere e proprie cronicizzazioni. E proprio di questo si è parlato ieri pomeriggio in sala consiliare a Termoli, nell’occasione della presentazione del libro: “Butta via i fazzoletti” della dottoressa Sabrina De Federicis, country manager di Allergy e paleontologa. Per la De Federicis, questo è stato il suo esordio letterario, dove nel suo testo ha riportato un’esperienza personale di vita.





Presenti oltre alla scrittrice - la dottoressa De Federicis- anche il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, in duplice veste, anche perché l’avvocato Ciarniello è anche un socio sostenitore dell’associazione pazienti allergici del Molise. Presenti le allergologhe: le dottoresse Maria Laura De Cristofaro dell’Asl di Termoli e la dottoressa Amira Colagiovanni dell’Asl di Campobasso e il presidente dell’associazione pazienti allergici del Molise, Gianfranco Fortunato. Presenti anche due colleghi della dottoressa De Federicis: Roberta Mariotti e Giuseppe Bonanno.





Un libro, scritto come storytelling e di divulgazione scientifica rivolto nei confronti di coloro che convivono con un’allergia e che spesso si trovano a dover compiere rinunce, per non imbattersi nel problema: come ad esempio una passeggiata al parco in primavera.

“Il libro nasce da un’esperienza personale e professionale, per dimostrare che in realtà i sintomi si possono eliminare definitivamente con l’unica terapia che è riconosciuta dall’organizzazione mondiale della sanità.” Così come la sua autrice ci ha spiegato. “Oltretutto le terapie utilizzate sono gli antistaminici e i cortisonici, che agiscono sul sintomo, quindi il soggetto allergico in quel momento migliora la sua condizione, ma nel momento in cui interrompe la terapia, i sintomi si ripresentano e anche in modo amplificato” così come la dottoressa De Federicis ha raccontato ai nostri microfoni e ha poi successivamente approfondito durante la presentazione del suo libro.





Uno slogan ha accompagnato la presentazione: “Scegli di curare l’allergia, non di addormentarne i sintomi”, che richiama proprio il messaggio che ha voluto comunicare l’autrice.

In questo periodo pandemico, ad esempio, l’utilizzo delle mascherine ha diminuito l’esacerbazione delle manifestazioni allergiche, ma con l’effetto della fine delle restrizioni e la fine dell’obbligo delle mascherine si sta assistendo ad un effetto rebound più amplificato.

La dottoressa De Cristofaro che ha moderato la presentazione del libro ha spiegato: “Come la primavera sia la stagione principale per le manifestazioni allergiche respiratorie”.





Si è parlato anche dei vaccini desensibilizzanti, che rappresentano il mezzo per curare le patologie allergiche.

Una presentazione che ha affrontato una tematica molto vicina alla quotidianità di molte persone, che convivono con una patologia allergica, poiché parlarne è il modo migliore per affrontare il problema ed esporlo alla collettività.

È possibile trovare il libro e scaricarlo gratuitamente anche in versione digitale sul sito: www.buttaviaifazzoletti.it.

