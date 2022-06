Il giudice Michele Nardelli commemorato al Tribunale di Larino

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati Oreste Campopiano ricorda il giudice Michele Nardelli

LARINO. Diffuso il cordoglio del mondo forense e giudiziario per la scomparsa prematura del giudice Michele Nardelli, originario di Poggio Imperiale e deceduto a Foggia due giorni fa. Nella mattinata di ieri, a mezzogiorno, il presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo, coinvolgendo anche il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foto frentano, Oreste Campopiano, ha voluto commemorare il magistrato pugliese, di cui tutti conservano un ricordo pregevole, così come ha fatto proprio a firma del presidente Michele Russo e del segretario Nicola D’Angelo, la sezione molisana dell’Anm: «A nome dei componenti della Giunta e degli appartenenti alla sezione molisana dell'Associazione nazionale magistrati (Anm, ndr) esprimiamo il profondo cordoglio dei magistrati molisani per la scomparsa del collega Michele Nardelli, che un destino crudele ha prematuramente sottratto all'affetto dei suoi cari. Giudice del Tribunale di Larino prima e poi del Tribunale di Isernia, ha saputo interpretare il suo ruolo con competenza e riserbo esemplari, dimostrandosi un sicuro e saldo punto di riferimento per i colleghi e il personale amministrativo e un sostegno validissimo per i dirigenti, e ciò anche durante la lunga malattia che lo aveva colpito, contro la quale ha lottato fino all'ultimo con dignità e coraggio, mai sottraendosi agli impegni istituzionali».





Lo stesso Campopiano, ha trasmesso alla famiglia una nota ufficiale di cordoglio da parte dell’Ordine degli avvocati di Larino riguardo la scomparsa del giudice Michele Nardelli, diffusa dal presidente Oreste Campopiano, a nome del Consiglio direttivo e di tutti gli iscritti, contenuto ribadito sia ieri mattina in Tribunale che nella nostra intervista. Infine, messaggio social pubblicato anche dall’avvocato Roberto D’Aloisio, presidente della Camera penale di Larino: «Ci ha lasciato Michele Nardelli giudice eccezionale e persona ancora più straordinaria per qualità umane e professionali. Giungano alla Famiglia i sensi del più profondo cordoglio da parte della Camera penale di Larino».

