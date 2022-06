Tour della salute, il 18 e 19 giugno la tappa termolese con screening gratuiti

TERMOLI. Fa tappa a Termoli il Tour della Salute, l’evento itinerante, giunto alla quarta edizione, che da giugno a settembre toccherà 12 città italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e sulla necessità di condurre uno stile di vita sano. La località molisana, prima ed unica tappa nella regione, ospiterà la manifestazione, patrocinata dal Comune di Termoli, sabato 18 e domenica 19 giugno: appuntamento in piazza Sant’Antonio, con ingresso libero e con orari che, in entrambe le giornate, andranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

All’interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed elettrocardiogramma, controllo dell’udito. Qualificati esponenti delle società scientifiche Sid (Società Italiana di Diabetologia) e Siprec (Società Italiana per la Prevenzione di Malattie Cardiovascolari) forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche, ma anche suggerimenti in riferimento ad una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere e all’importanza dell’aderenza alla terapia. Un servizio particolarmente prezioso, testimoniato dal fatto che in occasione della prima tappa del tour, a San Benedetto del Tronto, sono state rilevate due aritmie di rilievo: in questo modo la salute di due cittadini, ignari delle rispettive problematiche cardiologiche, è stata posta al riparo da conseguenze potenzialmente gravi.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dallo Sportello d’ascolto, che si pone l’obiettivo di rispondere al notevole incremento dei disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso i cittadini potranno ottenere un consulto gratuito da parte di qualificati specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi. Tutti i servizi saranno offerti nel pieno rispetto della privacy, della sicurezza e delle prescrizioni anti-Covid.

Spazio anche all’attività fisica e sportiva, che gioca un ruolo centrale nell’ambito di un corretto stile di vita e della prevenzione delle malattie croniche. Gli operatori di Asd Atletica Vomano, associazione che fa parte delle rete nazionale ASC Attività Sportive Confederate, nella giornata di domenica 18 giugno coinvolgeranno ragazzi e persone over 65 in varie attività di ginnastica finalizzate alla promozione della salute. Gli istruttori di Fit 5 Studio del Movimento gestiranno invece lo spazio dedicato al pilates, mentre Asd New Free Dance e Palestra Anteum porteranno una ventata di allegria con le attività di free dance. I volontari della Misericordia proporranno infine una serie di momenti formativi, consentendo ai cittadini di apprendere le tecniche necessarie per compiere le manovre di disostruzione pediatriche e le manovre salvavita.

RIPARTIRE DOPO LA PANDEMIA

L’attività di prevenzione, mai come in questo periodo, risulta opportuna e necessaria, considerando che fino a pochi mesi addietro, con la sanità pubblica sotto pressione a causa dell’emergenza Covid, si è registrata una drastica riduzione delle attività diagnostiche e terapeutiche riguardanti importanti patologie croniche. Un brusco stop, ad ampio raggio, che a causa della limitata accessibilità per i pazienti, ha generato grande incertezza nei cittadini e ritardi nella diagnosi di malattie più o meno gravi. A peggiorare ulteriormente il quadro, il lungo periodo di inattività ed isolamento, che ha modificato i nostri stili di vita, producendo gravi ripercussioni sul nostro fisico e sulla nostra psiche. Il Tour della Salute ambisce dunque a rappresentare un momento di rinascita e ripartenza, nel segno della prevenzione e del benessere, ma anche dell’aggregazione e dell’allegria: le migliori medicine per il nostro corpo e la nostra mente.

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

L’evento è promosso dall’associazione Il Tour della Salute, che nasce al fine di diffondere tra i cittadini l’importanza della prevenzione, un concetto valido su tutti i fronti ma in particolar modo sul versante delle malattie croniche. Lo scopo dell’associazione è anche quello di diffondere l’educazione sanitaria, di divulgare l’importanza dell’aderenza alla terapia e di promuovere un sano e corretto stile di vita, frutto del connubio tra una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica. Il comitato scientifico dell’associazione è composto dal presidente, dottor Giuliano Lombardi, dai professori Giampiero Neri, Agostino Consoli e Mario Fulcheri, e dal dottor Marco Bacchini. Il Tour della Salute si avvale della collaborazione delle società scientifiche SID e SIPREC, della Federazione Italiana Psicologi e di ASC Attività Sportive Confederate. La manifestazione è supportata da Garaventa Lift e Amplifon Italia, con il contributo incondizionato di EG STADA Group. La tappa di Termoli è caratterizzata dalla partecipazione di Fit 5 Studio del Movimento, Asd New Free Dance, Palestra Anteum, Misericordia di Termoli e Marefarm.

LE 12 TAPPE

Marche (San Benedetto del Tronto 11/12 giugno – Rotonda Giorgini); Molise (Termoli 18/19 giugno - Piazza Sant’Antonio); Piemonte (Torino 9/10 luglio - Piazza San Carlo); Lombardia (Bergamo 3/4 settembre – Sentierone); Abruzzo (Pescara 10/11 settembre - Piazza Primo Maggio); Puglia (Monopoli 17/18 settembre - Piazza Vittorio Emanuele); Umbria (Perugia 24/25 settembre - Pian di Massiano); Basilicata (Matera 1/2 ottobre – Piazza San Francesco); Emilia Romagna (Ferrara 8/9 ottobre - Piazza del Castello); Campania (Napoli 15/16 ottobre - Piazza Trieste e Trento); Lazio (Latina 22/23 ottobre - Piazza del Popolo); Veneto (Verona 12/13 novembre - Piazza Bra).





