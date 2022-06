Maturità, l’ansia si supera al parco: studenti ‘Tiberio’ ripassano nella natura

Studenti del Nautico 'Ugo Tiberio' si preparano all'esame di maturità

TERMOLI. Le classi quinte dell’Istituto tecnico nautico Ugo Tiberio di Termoli, sezioni V BCI. In compagnia dell’insegnante di Letteratura e Storia professor Antonello Maselli. hanno scelto un modo più rilassante di fare un ripasso degli argomenti trattati in vista dello scritto ma soprattutto della prova orale.

Leopardi, Verga, Pirandello, Ungaretti, Montale, Quasimodo e Primo Levi,che dovranno affrontare negli imminenti esami di stato. Tutto questo all’ombra di una grande quercia, usando la tecnica del Cooperative learning, con la quale si ripetono gli argomenti aiutandosi a vicenda. Davvero una bella iniziativa quella che hanno intrapreso i ragazzi insieme al suo professore che sappiamo davvero un docente lungimirante e allora non possiamo non augurare un grosso in bocca al lupo agli aspiranti diplomandi per questa prova che stanno per affrontare che potrebbe rappresentare una vera svolta della loro giovane vita professionale.

