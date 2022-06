Addio al dottor Nicola D'Erminio: «Caro fratello», il ricordo di Angelo Malinconico

TERMOLI. Si è spento a 66 anni, prematuramente, lo psichiatra Nicola D'Erminio. A ricordarlo l'amico e collega Angelo Malinconico, che con lui ha lavorato per tantissimi anni.

«Nicola caro, fratello. Ho pianto abbastanza per oggi e so che a te non piace. Allora rispondo all’invito di Emanuela Bracone immaginando di stare accanto a te e sorridere, anzi ridere, anzi deridere…

C’è chi pensa che essere romantici debba coincidere con l’essere letterati o poeti o esprimersi con smancerie calcolate e per questo banali.

No, tu no. Sei stata la persona più romantica che io abbia conosciuto. Il romanticismo delle tue interminabili partite a carte e del tuo essere autentico con qualunque umanità frequentassi. Il romanticismo, principalmente, dello sguardo carico d’amore per i pazienti. Una nostra collega mi ha inviato oggi una tua foto in cui il tuo sguardo, generoso di un amore irraggiungibile, fa sentire principessa la scalcagnata e bizzarra paziente, una delle tante. La collega ha commentato così: “La psichiatria in una foto”.

Sì, caro Maestro di psichiatria romantica, dell’ascolto senza limiti e principalmente senza giudicare.

Mi dirai: “e dov’è finita la proposta del deridere?” C’è, c’è. Tu da lassù e io ancora da quaggiù guardiamo quanta gente che non ha fatto altro che giudicarti ora si strappa le vesti, contrita, al tuo funerale.

Sì, deridiamola di pancia; povera gente senza capacità di cogliere il romanticismo del tuo vivere libero, volando sempre alto, in ogni cosa tu facessi, non cedendo un millimetro alla necessità di apparire.

Sei troppo intelligente per poter dire oggi, con me, che quel “giudicare” ha una sola matrice: l’invidia! Ridi con me, fraterno e carissimo amico mio. Ridi dell’invidia!»