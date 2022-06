Cercasi sponsor per la 64esima estate termolese

TERMOLI. Per arricchire ulteriormente l’estate termolese, da via Sannitica è partito un bando per reperire sponsor.

Al fine di sostenere gli eventi estivi, «l'Amministrazione comunale intende coinvolgere anche soggetti terzi disponibili ad effettuare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) o di natura mista (in parte finanziaria e in parte tecnica); favorendo una migliore qualità dei servizi prestati, consente agli Enti locali di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni: perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata, conseguimento di un risparmio di spesa; L’istituto della sponsorizzazione si caratterizza per la possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di migliorare la qualità dei servizi senza gravare sui propri bilanci, in cambio della promozione dell'immagine dei soggetti terzi che apportano il loro contributo in termini finanziario di beni e servizi.

Le proposte di sponsorizzazione avranno come oggetto le manifestazioni, gli eventi, le iniziative riportate nel tradizionale cartellone estivo e potranno essere: - sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di offerta economica) che prevedono quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta; sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di forniture di beni, servizi o altre utilità) che prevedono la predisposizione di una proposta tecnica da sottoporre ad approvazione dell’Amministrazione, previa acquisizione di eventuali nulla osta e autorizzazioni. I soggetti selezionati come Sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la corresponsione del corrispettivo offerto e la fornitura di beni e servizi. In sede di formalizzazione dell’accordo lo Sponsor è tenuto a individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell’attività di comunicazione; a mettere a disposizione del Comune di Termoli ogni strumento utile alla fedele riproduzione del logo.

In caso di sponsorizzazione finanziaria, l’importo indicato nell’offerta dovrà essere versato alla firma del contratto, sul conto corrente della Tesoreria Comunale. In caso di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di beni e servizi, lo Sponsor, con riferimento alla specificità dell’iniziativa, dovrà risultare in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in materia; predisporre a sua cura e spese, ove necessario, la progettazione da sottoporre al Comune; procedere all’acquisizione di eventuali nulla osta-permessi-autorizzazioni; realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa; realizzare il servizio/fornitura entro i termini indicati dall’ufficio comunale competente; fornire le certificazioni di conformità e di avvenuta realizzazione a regola d’arte.