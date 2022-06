Selfie e Campari, il distretto del divertimento

TERMOLI. Di nuovo affollate le vie del centro cittadino, a sole 24 ore dalla Festa della Musica. L’occasione? Il tour italiano del distretto Campari Soda.

Una vera e propria fiumana di gente si è riversata nel centro della città per una serata alternativa, che ci ha portato ad assaporare lo spirito della grande città, dove l’aperitivo è il sovrano indiscusso di tante serate. L’assaggio di ieri sera, in un sabato di inizio estate ha visto come protagonista proprio il Campari Soda. La bevanda squisita che ha accompagnato generazioni.

Dal 1932 grazie all’imprenditore Davide Campari e Fortunato Depero -che ne ideò la forma della bottiglietta- di strada ne ha fatta davvero tanta, divenendo nei decenni un simbolo, conosciuto in tutto il mondo.

Il tour italiano del distretto Campari Soda è approdato proprio nella nostra città. Quattordici i locali del centro che hanno aderito all’iniziativa. Dai locali del corso nazionale a quelli di piazza Insorti d’Ungheria, fino al borgo antico -dove addirittura c’era una location per scattarsi delle fotografie- tra l’altro molto gettonata. Il titolo di questa location, molto simile ad una stanza era “SenzaPosa” che ha permesso ai visitatori di entrare nel mondo del Campari Soda, così da scattare anche una foto personalizzata in ricordo della serata.

Persone di tutte le età incuriosite si sono riversate in centro per assistere a questa iniziativa -accompagnata da tanti simboli luminosi che rammentano proprio la bottiglietta del liquore- il tutto accompagnato da musica, gioia e da un bravissimo sassofonista -che si è esibito tra i locali Only One e Marea.

Proprio all’ingresso del corso nazionale, un’insegna luminosa dal titolo:”Senza etichette” ha inaugurato il percorso del Campari Soda e le insegne lungo la strada indicavano ai visitatori il percorso da seguire.

Già la serata dedicata alla musica di venerdì scorso aveva visto nuovamente il corso nazionale protagonista di un’iniziativa -tra l’altro nazionale- davvero unica. Quella del Campari Soda è stata la ciliegina sulla torta dell’ultimo weekend di primavera.

Galleria fotografica