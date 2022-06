Ritardi sul collegamento alla fibra ottica, interviene il sindaco Manes a Montecilfone

MONTECILFONE. Problemi nell’abitato di Montecilfone sulla linea di fibra ottica e il sindaco, Giorgio Manes, ha preso in mano la situazione, sollecitando un intervento da parte della società Open Fiber.

«Inoltro la presente nota per sottoporre alla vostra cortese attenzione l’opportunità di fornire con urgenza a questo Ente tutte le informazioni necessarie sull’attuale e reale stato dei lavori e sulla data di effettiva attivazione della rete fibra Ftth da voi realizzata nel Comune di Montecilfone. Nel mio ruolo di sindaco ricevo, ormai quotidianamente e da molte settimane, richieste da parte dei cittadini ed utenti (privati ed aziende) solleciti e richieste di informazioni per l’attivazione del servizio. I richiedenti mi riferiscono che sul vostro sito ufficiale è da tempo reperibile l’informazione tecnica e commerciale che c’è connessione e che lo stato dei lavori viene ufficialmente certificato come rete operativa e disponibile agli operatori.

Cosa che ho potuto anche io riscontrare personalmente. È altresì noto, però, che nessuno degli Operatori (Locali o Nazionali) interpellati dai cittadini certifica la copertura che voi date per certa. Ciò rende palesemente non veritiere le informazioni stesse, con potenziali ipotesi di comportamenti non in linea con la pratica e la normativa commerciale.

Dai recenti contatti con i vostri referenti sul posto, mi vengono fornite informazioni molto vaghe e generiche che, comunque, confermano da un lato che sicuramente ci sono ancora dei lavori da realizzare da parte Vostra, e che, dall’altro, non c’è ancora una stima professionale circa i tempi di esecuzione dei lavori stessi, che pertanto appaiono ancora lunghi. Oltre al disagio della cittadinanza, vi esterno, anche e soprattutto, il disagio delle attività commerciali dei vari settori produttivi, in particolare nel settore turistico/ricettivo che, dopo il lungo periodo del Covid, aspetta la stagione per avviare una adeguata ripartenza. Attività che rischia di essere compromessa senza il vitale servizio di connessione alla rete.

In più testimonio anche il mio grande disagio personale di amministratore e di sindaco nel momento in cui mi trovo, dopo le tante promesse e le relative aspettative, a non essere in grado di fornire neppure le informazioni necessarie agli utenti per programmare e pianificare le attività. Corre l’obbligo di riferire anche che gli interessati, in mancanza delle dovute e risolutive risposte e dei rapidi interventi, ipotizzano e preannunciano azioni di protesta nei miei e nei vostri confronti, per far conoscere e divulgare tutti gli aspetti di inefficienza e di inefficacia emersi, anche di ampia portata, interessando nel caso gli Enti interessati (Concedente, Enti Pagatori, Autorità di Controllo, ecc…)

In ottica di reciproca, professionale e fattiva collaborazione, e di risoluzione delle problematiche, resto a completa disposizione per ogni evenienza. In attesa del vostro cortese e celere riscontro, con la gentile contestuale indicazione dei referenti responsabili con cui potersi relazionare di persona e dei relativi contatti, porgo cordiali saluti».

Immediata la reazione di contatto della società concessionaria dell’alta connettività, che per le vie brevi ha reso noto che sono in corso i lavori della dorsale che collegherà Campobasso con quella parte del litorale, attraverso un cavo tra Castelmauro e Acquaviva Collecroce, fatto quello si transiterà su Palata e ci sarà anche l’attivazione a Montecilfone. Altri comuni in attesa sono Montenero di Bisaccia e Tavenna, oltre che Acquaviva.

Galleria fotografica