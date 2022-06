Crescente bisogno di salute, l'impegno delle psicologhe molisane in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Tour della salute in piazza Sant'Antonio con protagoniste le psicologhe dell'Ordine del Molise.

Dopo la partecipazione di Antonella Francioso nella prima tappa di San Benedetto del Tronto, nel weekend a Termoli sono state in prima linea Federica Aloia e Benedetta Esposto, che si sono messe a disposizione della comunità.

La Presidente dell'ordine si è detta molto soddisfatta dell'iniziativa e dell'importante presenza dello psicologo tra i professionisti, a riprova di quanto sia fondamentale, ancor più dopo la pandemia, prendersi cura della mente oltre che del corpo.

«Numerosi accessi allo sportello psicologico gestito dalle due colleghe molisane, sintomo di quanto questi due anni siano stati difficili da sdoganare e amplificatore di molti malesseri, la Federazione italiana psicologi ha promosso questa iniziativa consapevole del crescente bisogno di salute psicologica la scommessa purtroppo è stata vinta, i numeri lo dimostrano. Questo significa investire in risorse pubbliche assumendo nel pubblico che evidentemente è carente, favorire l'accesso alle cure con l'istituzione dello psicologo di base anche in Molise. Riconoscere l'imprescindibile legame che esiste tra la salute organica e quella psicologica, incidendo in questo modo anche sull'economia regionale, perché un cittadino in salute è un cittadino che non usa farmaci, non si assenta dal lavoro e che è attento alla qualità della sua vita».

Queste le parole della Presidente dell'ordine degli Psicologi del Molise Alessandra Ruberto che ringrazia il progetto stare bene in salute, la FIP e le iscritte e colleghe Federica Aloia, Benedetta Esposto e Antonella Francioso per aver messo la loro professionalità al servizio della comunità.

