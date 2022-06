In campana, da martedì 21 giugno estinti i libretti postali dormienti

Occhio al 'libretto' postale perché - entro il 21 giugno (martedì) - verranno estinti, d'ufficio, quelli 'dormienti', intendendo per tali quelli non movimentati da più di 10 anni e non sottoposti a procedimenti (o blocchi operativi) che ne impediscano la movimentazione e che abbiano un saldo superiore a 100 euro. Risparmiatori avvisati, mezzo salvati. Si tratta soprattutto di polizze, di assegni, di libretti di risparmio e di conti per cui i titolari sono invitati a dare disposizioni per consentirne il censimento anagrafico al fine di evitarne l'estinzione. In questo caso le cifre vengono girate al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 (dPR n. 116/2007). Secondo alcune stime, si tratta di titoli che valgono - complessivamente - anche milioni di euro. Nel caso in cui il libretto sia stato estinto, non ne deriva la perdita dei risparmi perché è possibile rivendicarne il contenuto; per richiederlo si ha a disposizione un decennio intero. Le domande vanno presentate a Consap Spa, per via telematica, o per raccomandata.

Come si vede, le garanzie del caso sono tante, trattandosi di uno strumento di risparmio su cui versare senza rischiare di perdere il deposito. A sorreggere c'è la garanzia dallo Stato italiano sia per il capitale che per gli interessi. Questi ultimi, è vero, sono bassi ma sono tenui anche le spese. Il libretto è dotato di un codice Iban che permette di accogliere la pensione e di associare uno o più conti correnti bancari; sono garantiti dallo Stato sia per le somme depositate che per gli interessi ed è possibile versare e prelevare in tutti gli Uffici. Per chi sia titolare di una Carta-libretto è possibile accedere in tutti gli ATM Postamat. Va tenuto conto pure del fatto che, rispetto al c.c. bancario, il libretto Pt offre il vantaggio di non avere alcun costo di gestione: emissione, chiusura e utilizzo sono gratuiti, tranne che per un unico costo: l’imposta di bollo. Se il libretto è intestato a persone fisiche, sono dovuti 32,20 euro l’anno sempre che vi siano depositati almeno 5mila euro di giacenza media. Ove, invece, fosse intestato a persone giuridiche, l’imposta è di 100 €/anno, quale che sia la cifra caricata.

Il libretto postale ordinario è quello più semplice - ed "antico" - tra quelli offerti da Poste italiane. Può essere sottoscritto in forma cartacea e dematerializzata. Con la prima si ha un supporto fisico in cui segnare le operazioni di versamento e di prelievo. Con la seconda, il deposito e le operazioni sono rappresentati solo da registrazioni contabili su supporto elettronico. Chi abbia un libretto cartaceo può sempre chiedere di sostituirlo con un esemplare dematerializzato. Quello postale ordinario può essere sottoscritto in qualsiasi Ufficio postale, esibendo un documento di identità ed il numero di codice fiscale. Può essere intestato fino a 4 persone, fisiche o giuridiche. Associando il libretto al proprio conto corrente, si può versare denaro anche tramite bonifico bancario. Gli interessi maturano dal giorno del versamento a quello dell'estinzione del conto e vengono capitalizzati al 31 dicembre di ogni anno. Vi sono però alcuni oneri da pagare: l'imposta del 26% sugli interessi e quella di bollo che è di 32,40 euro per le persone fisiche e di 100 per le persone giuridiche. L'imposta non è dovuta quando la giacenza media annua complessiva non superi i 5mila euro. È possibile consultare i propri conti anche online.

C'è, infine, il Libretto Smart, quasi completamente dematerializzato, nel senso che - al termine della sottoscrizione - si riceve una Carta-libretto, i fogli informativi ed alcun altro materiale. Pure questa tipologia consente di versare e di prelevare dappertutto. Si può operare 'da' e 'verso' il libretto. Come? In un Ufficio Pt; online; con l'App Banco-Posta; via Atm Postamat. Tale ultima tipologia può essere sottoscritta solo da persone fisiche maggiorenni che possono sottoscriverne solo uno con la medesima intestazione, ma più di uno se presentano intestazioni diverse. Può essere intestato anche ad un gruppo di persone, ma sempre in numero non superiore a quattro. Anche per i gruppi vale la regola precedente; e cioè che l'agglomerato di persone può avere solo un libretto con la medesima intestazione.

Claudio de Luca