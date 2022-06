La Santa Lucia prende il largo: dopo le prove si parte per le Diomedee

TERMOLI. Noi per tradizione ogni mattina un giro giù al bacino portuale come fosse una abituale devozione da gente di mare quale siamo la facciamo sempre. Questa mattina sulla banchina degli attracchi per le isole Tremiti subito il nostro occhio come qualcuno al giornale sopra di noi ha ribattezzati, da segugio, ha subito notato la mancanza di quella nave traghetto che dovrebbe sostituire nel servizio per le isole Diomedee passeggeri e mercantile, quello che fino ad ora lo sta effettuando la Nave della Tirrenia “Isola di Capraia”, stiamo parlando della Nave traghetto della ditta Libera Navigazione del Golfo “Santa Lucia” la quale da quando è arrivata qui a Termoli ancora non poteva prendere servizio per via di alcuni accorgimenti tecnici e strutturali che non erano compatibili con lo scalo alle isole Tremiti e quindi bisognava adeguarli soprattutto in fatto di sicurezza.

Ora pare che tutte le situazioni siano state messe in regola e questa mattina alla buon’ora intorno alle nove la Nave Santa Lucia è salpata alla volta delle Isole per fare le prove definitive che dovrebbero dare il via libera all’inizio del servizio vero e proprio ormai imminente da Termoli e Isole Tremiti e viceversa e cosi di seguito verrà comunque dismesso il servizio che ancora oggi offre l’Isola di Capraia della società Tirrenia.









