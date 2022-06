Servizi sociali, Terzo settore e Pro loco: dalla Commissione all'aula di Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente, Gianluca Cefaratti, si è riunita nel pomeriggio di oggi la Quarta Commissione permanente che, dopo un opportuno confronto sul testo ha reso, con voto unanime, parere favorevole, formulando specifiche osservazioni, alla proposta di Regolamento regionale concernente le ”Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 27 febbraio 2015, n. 1 di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali)”.

I Commissari hanno espresso il loro parere ai sensi dell’art. 69 dello Statuto, in vece del Comitato per la legislazione, previsto dal precedente art. 31 del medesimo Statuto, nelle more della sua istituzione, che avverrà con l’emanazione del nuovo Regolamento interno all’Assemblea, che ne recepisce le innovazioni. Il provvedimento torna ora alla Giunta regionale per le determinazioni finali.

La Commissione, inoltre, ha reso parere favorevole, sempre con voto unanime, al testo unificato, ulteriormente emendato in sede di esame, predisposto dal relatore Cefaratti, delle proposte di legge regionale n. 143, di iniziativa del Consigliere Iorio, concernente le “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore in Molise”, e n. 144, di iniziativa dei Consiglieri Manzo, Nola e Primiani, concernente la “Disciplina del Terzo Settore”. L’organismo, infine, ha espresso parere favorevole, all’unanimità, alla proposta di legge n. 21, di iniziativa dei Consiglieri Primiani, Manzo, Nola, De Chirico, Fontana e Greco, concernente la "Disciplina delle Associazioni Pro Loco”.

Le proposte di legge licenziate oggi passano ora all’esame del Consiglio regionale per la conclusione della fase valutativa.