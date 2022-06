«Servizi meno efficaci e più costosi sulla linea Adriatica», arriva l'esposto all'Antitrust

TERMOLI. Federconsumatori si rivolge direttamente all’Antitrust italiano, sottolineando come sulla dorsale orientale il servizio di Trenitalia sia peggiore, ma i biglietti siano i più costosi. «C'era una volta il Fato, poi con Platone arrivò la Politica, ancora dopo con il cristianesimo fu la volta del Libero Arbitrio, e tutti si convinsero che la giustizia era a portata di mano: dipendeva solo da noi. Eppure nonostante tutto questo “progresso”, i residenti lungo la Direttrice Adriatica (Da) sono ancora costretti a subire una ingiustizia alla quale la politica, da decenni, non sa come rispondere. Si tratta del servizio ferroviario chiamato Frecciarossa.

Si chiama Frecciarossa come il servizio ferroviario in circolazione sulla linea ad Alta Velocità Napoli-Roma-Milano, ma che non ha niente a che fare con quel servizio. Facendo i conti tra quanto costa il biglietto sulla Frecciarossa “vera” (quella Napoli-Milano) e quella “falsa” si può facilmente verificare che il biglietto sulla Freccia Rossa “falsa” costa a chilometro oltre il 17% in più di quella “vera”. Eppure i vari Ad di Trenitalia che si sono succeduti hanno sempre affermato che più il treno è veloce più deve costare il biglietto. Lungo la linea adriatica, invece, il biglietto per la Frecciarossa costa di più, anche se la velocità del treno è circa la metà della Frecciarossa in circolazione sulla linea ad Alta Velocità Napoli-Milano. La Federconsumatori Abruzzo ha presentato un nuovo esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e All'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la speranza che qualcuno riesca ad eliminare una ingiustizia che i cittadini adriatici (e perciò anche abruzzesi) stanno pagando da anni nell'indifferenza generale. Forse non ci sarà un comportamento giuridicamente rilevante, ma sul piano politico le decisioni di Trenitalia che saranno evidenziate con la presente segnalazione, determinano una ingiustizia evidente a danno dei cittadini già danneggiati dalla mancanza dell'Alta Velocità.

La Federconsumatori Abruzzo è perciò costretta a far notare a tutti gli organi competenti il fatto che: sulle linee dove ancora può operare in regime di monopolio, Trenitalia impone prezzi altissimi, anche quando la velocità commerciale dei treni è bassa; dove invece deve contrastare la concorrenza, tiene bassi i prezzi dei biglietti, anche quando la velocità dei treni è notevole, e la qualità del servizio offerto è elevata. In questo modo Trenitalia non solo altera le regole del mercato, ma agisce in modo iniquo rispetto alle varie aree dell'Italia, contravvenendo a quanto previsto dal punto 2.1.1 della DPCM del 30.12.1998: “eguaglianza e imparzialità: i soggetti erogatori devono garantire…pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti”. In realtà Trenitalia non garantisce pari trattamento tra i cittadini che utilizzano il treno lungo la Direttrice Adriatica (ma vale anche sulla linea Roma-Pisa-Genova-Torino e sulle altre dove circolano le Frecce Bianche) e quelli che lo utilizzano sulla linea dell'Alta Velocità. Naturalmente nessuno chiede lo stesso servizio in tutte le aree del Paese, ma non è giusto offrire servizi notevolmente diversi e poi imporre lo stesso prezzo (anzi, come vedremo in seguito, più la qualità del servizio offerto è bassa, più è alto il prezzo del biglietto). E questa alterazione delle regole del mercato non avviene solo in modo palese, diretto, ma anche con l'escamotage delle offerte. Trenitalia costringerà a pagare biglietti sempre più alti ai cittadini che non dispongono dell'offerta a mercato.

Questa situazione non è più tollerabile. È perciò urgente: che si decidano criteri oggettivi per la denominazione della categoria dei treni; altrimenti per fare cassa domani si potrebbero chiamare Frecciarossa anche i treni Intercity (oppure anche i treni merci): lasciando inalterata la Qualità del servizio e aumentando il costo del biglietto. Che dove Trenitalia agisce in regime di monopolio, una Autorità debba limitare la naturale rapacità dell'impresa. La nostra associazione spera di trovare anche questa volta “un giudice a Berlino”. Una Autorità cioè che possa rimuovere l'ingiustizia subita dai cittadini lungo la Direttrice Adriatica, e ripristinare così anche una situazione più favorevole per l'utilizzazione sempre più consistente del vettore treno nella nostra comunità». In prima linea per Federconsumatori Abruzzo il presidente Antonio Terenzi e il responsabile dell'osservatorio sulla mobilità Tino Di Cicco.