«Noi turisti in difficoltà a causa del calendario della raccolta differenziata»

TERMOLI. Raccolta differenziata, croce e delizia? Per la cittadina che ha inviato una nota formale alla Rieco Sud e all’amministrazione comunale di Termoli forse solo croce.

«Buongiorno, mi chiamo Nina Corbo, in considerazione che può essere raggiunta in treno, ho avuto la "brillante" idea di acquistare, per turismo, una casa nella vostra graziosa cittadina.

Premesso quanto sopra, per l'ennesima volta, devo segnalare le difficoltà che noi turisti dobbiamo affrontare per poter conferire i rifiuti seguendo i vostri assurdi calendari.

I vostri calendari, forse, possono andar bene per chi non deve mai chiudere casa ma non per chi la utilizza per brevi periodi. Noi turisti siamo costretti a programmare le ferie non secondo le nostre esigenze ma secondo il vostro calendario, e comunque non basta.

L'ultima volta ero riuscita a lasciare in casa solo la plastica ma ovviamente per poterla conferire questa settimana ho dovuto anticipare le ferie al giovedì. Purtroppo gli operatori hanno dimenticato di svuotare il mio bidone e quindi la plastica mi è rimasta sul groppone. Ho telefonato alla Rieco, mi è stato consigliato di lasciare il bidone fuori dal portone ma, dopo due giorni non è successo nulla ed essendo in un condominio mi è sembrato giusto toglierlo.

A questo punto mi chiedo e vi chiedo, noi turisti, che paghiamo regolarmente Imu e Tari e vogliamo comportarci civilmente, i rifiuti dove dobbiamo metterli?

Ps: non lamentatevi poi se trovate i rifiuti ammucchiati per strada, io invidio chi ha il coraggio di farlo».