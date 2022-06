Si rinnova il Corpus Domini a Petacciato

PETACCIATO. La festa del Corpus Domini, è sicuramente una delle solennità più sentite dai fedeli cristiani, dato il suo profondo significato, che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. In tale ricorrenza vengono svolte solenni processioni e le famose infiorate che tappezzano ogni angolo di paesi e città, come pure altarini devoti. Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini; fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”.

E come in tutte le città e paesi d’Italia, anche nel Molise si sono tenute le tradizionali processioni, nel basso Molise come già resocontato dal nostro giornale, a Termoli con tutto il Presbitero e il corpo Santo di Cristo, noi abbiamo seguito a qualche decina di chilometri di distanza a Petacciato prima la santa Messa concelebrata dal Parroco del centro rivierasco Don Mario Colavita coadiuvato dal diacono professore di arte pittorica al Liceo Benito Jacovitti di Termoli professor Vito Chimienti.

In chiesa e al seguito della Processione anche la Rieletta giunta comunale con il sindaco riconfermato Roberto Di Pardo i quali a turno durante il percorso e le fermate davanti agli altari per la preghiera, allestiti come da tradizioni da alcune famiglie di Petacciato coprivano con il baldacchino l’ostensorio che veniva mostrato al pubblico l’Ostia consacrata per l’adorazione del pubblico di fedeli – Davanti a tutti i bambini con le tuniche freschi di prima comunione, a sostenere il baldacchino quello più grande una squadra di uomini devoti con i paramenti e poi al seguito i tanti cittadini in preghiera. Per non dimenticare a seguire la processione in mezzo al pubblico oltre agli amministratori da sette giorni riconfermati, c’erano anche devotamente una corposa delegazione, di coloro che formeranno la coalizione di opposizione all’amministrazione Di Pardo.

