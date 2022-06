Sostegno alle imprese turistiche innovative, richiesta fondi fino al 17 luglio

TERMOLI. Scade in prossimo 17 luglio il termine ultimo dell’Avviso per poter presentare la domanda di accesso ai fondi “S.I.T.I. - Sostegno alle Imprese Turistiche Innovative” promosso dall’Autorità Urbana del Comune di Termoli nella quale, oltre alla città adriatica, figurano anche i comuni di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni.

I fondi messi a disposizione rientrano nell’ambito del Programma Operativo FESR – FSE 2014/2022 Asse 3.

Si tratta sostanzialmente di contributi che saranno assegnati per interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione del prodotto, servizi e nuove strategie innovative.

Dunque, promuovere una nuova accoglienza turistica che punti sulla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico e culturale dell’area interessata.

L’intento dichiarato è di costruire una offerta turistica territoriale ricca e attrattiva, che favorisca l’incremento di startup del settore turistico, ma anche la riqualificazione delle imprese turistiche esistenti attraverso nuove tecnologie digitali e con l’integrazione in rete e la definizione di una nuova offerta di servizi e prodotti per il turismo.

Una sorta di rilancio programmato per uno dei settori più strategici dell’intera regione che proprio in questi ultimi anni sta riscoprendo una attenzione particolare per il proprio territorio attraverso presenze di flussi di vacanzieri sempre più crescenti.

Le candidature devono essere presentate per via telematica tramite la piattaforma Mosem messa a disposizione dalla Regione Molise all’indirizzo https://mosem.regione.molise.it/mosem. Devono essere firmate in forma autografa, e per chi ne è in possesso con firma digitale.

I modelli, l’avviso e i codici Ateco (in allegato), si trovano sul sito istituzionale del Comune di Termoli all’interno dell’Area Urbana.

Nell’oggetto della richiesta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Autorità Urbana di Termoli – Azione 3.2.1 – S.I.T.I sostegno alle Imprese Turistiche Innovative”.

In allegato tutte le altre informazioni utili per presentare la domanda che può essere presentata anche sul sito del Comune di Termoli sezione “Area Urbana”.

Il termine ultimo è fissato alle ore 23,59 del 17 luglio 2022.