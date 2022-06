Si intensifica l'ondata di caldo, venerdì il picco

TERMOLI. Il caldo preannunciato nella scorsa settimana sinceramente è stato sopportabile, quello che si prevede per la prima vera settimana d'estate 2022 forse lo sarà meno.

Già ieri sfiorati i 31 gradi, poco oltre mezzogiorno, secondo i rilevamenti della stazione meteo Difesa Grande gestita dall'associazione "Il Mosaico", che prendiamo come punto di riferimento, ma il picco della nuova ondata proveniente dall'Africa è previsto per venerdì 24 giugno.

Queste le previsioni degli esperti di 3Bmeteo.com.

SOLE E CALDO IN INTENSIFICAZIONE - «Mentre il fresco avanza sulla Penisola Iberica e sulla Francia, l'anticiclone africano posiziona i suoi massimi sul Mediterraneo centrale e l'Italia. I prossimi giorni saranno per noi molto caldi con valori massimi che potranno arrivare persino a superare la soglia dei 40°C nella giornata di giovedì, inquadrabile come il culmine di questa ondata».