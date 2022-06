Ripristinato traffico ferroviario sulla Pescara-Termoli, nella notte guai ai sistemi informativi

TERMOLI. Non c'è tregua per Trenitalia, prima il guasto elettrico sulla linea Pescara-Termoli-Bari, risolto dopo alcune ore ieri sera, risolto dalle 21.30, ma con disagi significativi, nella notte è andato ko sull'intera rete nazionale il sistema di informazione audio-video, che ora è in graduale ripresa.

Per le informazioni ai viaggiatori è stato potenziato il servizio di assistenza alla clientela.

Prosegue l'intervento dei tecnici per riparare il guasto e ripristinare la piena funzionalità del sistema.

Sull'interruzione di ieri, invece, avvenuta per il blackout in prossimità di Ortona, effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti tra i 30 e i 200 minuti per 8 treni AV, 3 Intercity e 12 Regionali, 3 Regionali cancellati e 6 Regionali limitati nel percorso.