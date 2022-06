"Rendono Campomarino più vivibile e sicura", Silvestri ringrazia gli agenti della Polizia locale

Campomarino Il sindaco elogia l'operazione di domenica scorsa (rinvenute due auto rubate al Lido) e augura buon lavoro in vista dell'impegnativa stagione estiva

CAMPOMARINO. Il sindaco e l’amministrazione di rivolgono un pubblico ringraziamento per l’azione del comando di Polizia locale, coordinato dal tenente Antonio Di Lena, per l’eccellente lavoro di presidio del territorio svolto nelle ultime settimane. I controlli, sempre più serrati, volti alla sicurezza del cittadino specialmente nel periodo estivo, quando la popolazione residente raggiunge un numero elevato, permettono di garantire una adeguata vivibilità del territorio, attraverso il controllo della viabilità e la repressione di azioni di piccola criminalità.

Eccellente l’operazione che ha permesso il rinvenimento di due autovetture rubate nella giornata di domenica proprio al Lido di Campomarino.

A nome mio personale e di tutta la comunità campomarinese, ringrazio tutti gli agenti del Comando che con impegno e dedizione quotidiana svolgono il loro lavoro in maniera eccellente, anche in previsione del maggior impegno che li attende per la stagione estiva appena iniziata.