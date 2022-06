Esami di Stato a Termoli, parola ai maturandi

Esami di Stato a Termoli, parola ai maturandi

TERMOLI. Al via l’esame di Stato 2022. L’esame di maturità, il primo di tante prove a cui si viene chiamati nella vita, da sempre temutissimo, ma che ha accompagnato generazioni di studenti. Proprio questa mattina è cominciata la prima prova dell’esame di stato del 2022. Finalmente dopo due anni di pandemia tornano le prove scritte a cui seguirà una prova orale.





La prima prova prevedeva tre tipologie di scelta, tra A, B e C era strutturato e suddiviso in questo modo: l’analisi del testo, il testo argomentativo e il tema di attualità.

Per questo 2022 sono stati scelti come autori: Giovanni Pascoli con “La via ferrata” e Giovanni Verga con “Nedda”, rispettivamente nel novero delle analisi del testo.





Per la tipologia B, invece gli studenti erano chiamati alla stesura di una traccia di tipo: storico-politico con Liliana Segre e Gherardo Colombo, ma anche il tema artistico-letterario con Oliver Sacks e la musica, infine sempre nella tipologia B c’era il discorso pronunciato da Giorgio Parisi alla camera dei deputati, in occasione della riunione sulla conferenza dei cambiamenti climatici. Parisi è stato premiato con il Nobel per la fisica nel 2021.





La terza traccia, quindi la tipologia C ha richiesto agli studenti un tema di attualità. Il mondo digitale e l’iper-connessione tratto dal libro di Vera Gheno e Bruno Mastroianni; ma anche il mondo post-pandemico tratto dal libro di Bruno Ferrajoli.

Cosa avranno scelto gli studenti termolesi? Su cosa saranno ricadute le loro volontà? Nel nostro sopralluogo, abbiamo intervistato alcuni maturandi -altri più timidi invece, ci hanno rivelato la loro scelta, senza farsi intervistare- i ragazzi dell’istituto Ettore Majorana per la maggior parte hanno scelto l’attualità, tra cui la traccia sul cambiamento climatico, quello sulla pandemia e quello sui social network. Soltanto un maturando che abbiamo intervistato ci ha raccontato che la sua scelta è ricaduta sull’analisi del testo, in particolare su Giovanni Verga.





L’attualità e stata scelta anche dai maturandi del Liceo scientifico Alfano da Termoli e dai maturandi dell’istituto tecnico Nautico.

Per qualcuno la scelta è ricaduta anche sulla traccia della musica, la tipologia B, anch’essa molto gettonata.





Le scelte sono state varie, il filone più seguito l’attualità, in particolare il mondo digitale, molto vicino ai giovanissimi. Che per la maggior parte si sono ritenuti soddisfatti per questo primo giorno d’esame.

Noi non possiamo che augurargli un grande in bocca al lupo per la seconda prova di domani.





