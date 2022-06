Ientilucci: "La nostra opposizione caratterizzata da vigilanza istituzionale"

La lista 'Montemitro Mundimitar-Cittadini al Centro' commenta il risultato ottenuto. Per noi la priorità è fare in modo che tutte le scelte dell'amministrazione siano frutto del confronto con l'intera comunità"

MONTEMITRO. Registrata la riconferma del sindaco uscente Sergio Sammartino, Corrado Ientilucci, candidato sindaco opposto e portavoce della civica 'Montemitro Mundimitar-Cittadini al Centro', dichiara: «La nostra opposizione sarà caratterizzata dalla vigilanza istituzionale: saremo attenti nel monitorare tutte le azioni che tale amministrazione, cui va il nostro collegiale augurio di un buon lavoro, vorrà mettere in pratica.

La priorità è fare in modo che tutte le scelte siano frutto del confronto generale, in tal caso la nostra disponibilità al lavoro di squadra sarà assoluta.

Ogni volta, invece, che non verrà considerato come presupposto e come obiettivo il meglio per l'intera comunità utilizzeremo tutti gli strumenti amministrativi e legislativi possibili per correggere la rotta.

Lo dobbiamo a coloro che ci hanno sostenuto, cui va il nostro sincero ringraziamento, ma anche ad ogni abitante di questo magnifico paese: Montemitro è e sarà sempre la nostra unica priorità».