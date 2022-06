Midstone, Molise presente al workshop sulle politiche di internazionalizzazione

CAMPOBASSO. La Regione Molise, nell'ambito del progetto Sie, rientrante nel Programma Interreg Europe, ha preso parte al workshop sulla promozione delle politiche di internazionalizzazione, che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Midstone, capoluogo della Contea del Kent, in Inghilterra.

L'incontro ha permesso ai partner di progetto, provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Repubblica Ceca e Spagna, e alle agenzie di supporto al commercio estero, di scambiare esperienze e buone pratiche sulle principali sfide affrontate dalle piccole e medie imprese locali nell'ambito dell'internazionalizzazione durante l'emergenza pandemica, come pure sulle principali innovazioni messe in campo dalle stesse per affrontare e superare la crisi dovuta al Covid-19 e agli sviluppi del conflitto russo-ucraino.