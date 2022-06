Frana sul costone di Rio Vivo, partita l'indagine geologica

TERMOLI. Partiti ieri i rilievi per arrivare alla progettazione esecutiva dell’intervento finalizzato a risolvere il problema, si spera. A confermarlo è stato l’ingegner Antonio Paolitto: «Allora sono state poste in essere tutte le attività prodromiche alla progettazione, rilievo della frana, indagine geologica. Presumibilmente il progetto sarà depositato in comune già agli inizi di settembre. Alla sua approvazione dovranno partecipare anche organi regionali con in particolare la commissione sismica». L’auspicio è che torni a operare, secondo alcune indiscrezioni, langue da oltre un anno.

Lo spauracchio è che sia questo l’anello debole della catena. Staremo a vedere, magari sollecitando. «Per contro nostro – parla Paolitto a nome della famiglia Pertici – c’è la piena volontà dei proprietari di sistemare il tutto in tempi brevi». L’ingegner Paolitto si avvale di collaboratori competenti per compiere rilievi col laserscanner, la Isoambiente srl, e per quello geologico Gianfranco Sabatino e Marco Dei Risi. «Verranno valutati vari interventi, visto che i costi saranno a totale a carico dei proprietari, che risiedono a Roma». Il fronte della frana è di circa cento metri, e saranno rispettati tutti i livelli di sicurezza imposti dalle norme vigenti.