Verso l'estrazione di più gas, scenari del basso Adriatico

A breve si terranno le gare per incrementare la produzione nazionale di gas. Lo ha annunciato il dicastero guidato da Roberto Cingolani, anticipando che saranno invitati i titolari di concessioni di coltivazione a partecipare ai vari bandi. Insomma si tratta di attivare, per le vie brevi, un contributo positivo ai fini dell'aumento delle produzioni, intervenendo sui pozzi in cui la produzione venne sospesa, sempre che serbino infrastrutture già adeguate al riavvio (salvo eventuali minimi interventi tecnici). Finalmente il Governo punta a riaprire i pozzi e le piattaforme, da tempo in 'stand-by', evitando di attendere i tempi autorizzativi e realizzativi necessari per eventuali ulteriori trivellazioni.

Allo scopo, per fare fronte alle criticità generate dal conflitto russo-ucraino, il Governo ha varato il d.l. n. 17/2022 (convertito, poi, nei tempi previsti, nella legge n. 34/2022) che - all'art. 16 - disciplina la regolamentazione per il riavvio dei giacimenti in sospensione. In Senato, nelle prossime settimane, verrà emanata la direttiva in base a cui il Gse (questo l'acrònimo) avvierà le procedure per lo sblocco estrattivo. Come si è anticipato, i concessionari potranno manifestare interesse, comunicando al Gestore dei servizi energetici un programma per le produzioni 2022–2023 che saranno autorizzate nel giro di sei mesi. I prezzi e le condizioni di vendita del gas dovranno, poi, essere definiti con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Mite e con l'Arera. Ma già si sa che un terzo del gas estratto dai pozzi dormienti sarà riservato alle piccole e medie imprese.

L'Italia consuma ogni anno 75 miliardi di metri cubi di gas, di cui 16-17 dedicati ai bisogni industriali. Il dato è certificato dall'Istat che sottolinea come il metano sia la fonte di alimentazione più diffusa nel Paese, sia per il riscaldamento (68%) che per la produzione di acqua calda (69,2%). Sui consumi delle famiglie, nel 2021, rispetto al 2013, si è registrato un leggero calo delle fonti tradizionali e non rinnovabili (metano, gasolio, GPL) a vantaggio di energia elettrica e di biomasse. I sistemi a energia elettrica rappresentano l'8,5% per il riscaldamento e il 16% per l'acqua calda. Le biomasse alimentano il 15% del riscaldamento e il 5,5% dell'acqua calda. Il solare ha ruolo residuale per l'acqua calda (1,4%). Nel 2020 il gas estratto dall'Italia è stato pari a 4,4 miliardi di metri cubi, con un decremento dell'11,4% rispetto alla produzione 2019 (circa 4,5 mld di metri cubi), contribuendo così al fabbisogno nazionale per circa il 6,2%. Nel 2021 si è fatto anche meno: la produzione nazionale é stata addirittura di 3,5 miliardi di metri quadri. Per avere un'idea del 'trend', nel 2000 la produzione di gas nazionale rappresentava circa il 20% dei consumi del Paese.

Gran parte del gas estratto in Italia è ascrivibile alle diciassette concessioni più produttive che hanno concretato l'81% del totale, sottolineando che la produzione nazionale è concentrata in una ridotta percentuale di concessioni attive. Di più: il 9% di queste ultime fornisce oltre l'80% della produzione nazionale. I dati sono ufficiali, ed emergono da una risposta (resa il 21 giugno 2022 dal Ministero della transizione ecologica) ad un'interrogazione posta dal senatore Andrea De Bertoldi (Fd'It) in Commissione industria del Senato.

Claudio de Luca