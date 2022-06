Arredo urbano e verde pubblico, lavori in corso a Portocannone

PORTOCANNONE. Dopo i lavori di messa in sicurezza del tratto di via Garibaldi e Piazza Primo Maggio, l’amministrazione Gallo ha annunciato un altro intervento già in programma finanziato tramite i fondi del Ministero per infrastrutture Sociali, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta numero 56 del 17.06.2022 e riguarda interventi di “Arredo Urbano e Verde Pubblico”, nello specifico: sistemazione del fondo in Piazza Primo Maggio (area gioco bambini piccoli) con pavimentazione gommata specifica per l’area in oggetto con fornitura e posa in opera di due altalene nella stessa, nuovo arredo urbano nelle rotatorie, sistemazione area in via Risorgimento angolo via E. Muricchio, sistemazione area in Piazza della Vittoria.

«I lavori in oggetto sono iniziati in settimana, a partire dall’area giochi di Piazza Primo Maggio, cercheremo di concludere in tempi brevi questo primo intervento in modo da non privare i nostri piccoli di questo spazio a loro dedicato. Siamo certi che anche questi interventi saranno funzionali e contribuiranno all’abbellimento del nostro patrimonio, nell’ottica di rendere la nostra comunità sempre più bella ed accogliente».