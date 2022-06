Superbonus, Occhionero (Italia Viva): bene governo ma attenzione a crediti bloccati

ROMA. "Molte aziende hanno crediti non riscossi, rischio cortocircuito".

"Il lavoro che il governo sta portando avanti sul Superbonus è di valore e dimostra sensibilità nei confronti delle precedenti criticità. Tuttavia, non vanno dimenticati crediti bloccati delle aziende".

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.

"È importante continuare a lavorare per portare avanti il superbonus e monitorare le problematiche che emergono, come quella dei crediti bloccati per le aziende. Molte aziende hanno crediti non riscossi, che possono verificare il rischio di un cortocircuito economico. A questo è urgente dare priorità per far sì che una misura di buon senso abbia la giusta implementazione e attuazione", conclude.