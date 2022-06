Fanelli: «Florenzano e Regione in silenzio sul reparto di Ginecologia del San Timoteo»

TERMOLI. La sospensione del trasporto Stam dal reparto di Ginecologia e Ostetricia di Termoli al centro della polemica lanciata sui social dalla capogruppo dem Micaela Fanelli.

«Florenzano e la Regione Molise assenti e in silenzio sul reparto di Ginecologia di Termoli. La notizia è che il primario facente funzione di Ginecologia e Ostetricia del San Timoteo scrive, di nuovo, una nota ai direttori sanitari, al direttore del Pronto Soccorso e a quelli del 118 per comunicare l’interruzione del servizio Stam in reparto.

I medici sono pochi e comunque insufficienti per poter garantire la presenza in ambulanza di un ginecologo.

I dottori, come ho già ribadito, ma tutto il personale sanitario hanno diritto a ferie e malattia, ma è urgente e necessario potenziare il personale e di questo deve farsene carico l’Asrem.

Vorrei vedere una foto di Florenzano che stringe la mano, al momento della firma del contratto, di ginecologi e ostetriche per l’ospedale San Timoteo».