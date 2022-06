Il boom del turismo: Termoli nella top ten delle case vacanza

TERMOLI. La città di Termoli e naturalmente la costa molisana sempre più al centro dell’attenzione del mondo del turismo. Dati in notevole incremento dal 2019 in avanti, con la pandemia che ha rappresentato addirittura un volano, d’estate. Sull’edizione sudamericana del quotidiano Gente d’Italia pubblicato un rapporto-intervista sulle case vacanza, che in Italia vede premiata proprio Termoli, assieme a mete un tempo considerate inarrivabili. A dirlo i numeri in possesso della Proptech, fondata da Davide Scarantino e guidata da Marco Celani, che fotografa numeri e tendenze delle 340 destinazioni gestite.

L’analisi delle prenotazioni effettuata dal Centro Studi della Proptech fotografa il tanto atteso ritorno dei turisti stranieri che, stando alle prenotazioni effettuate sul portale italianway.house dal primo gennaio al 31 maggio, provengono da ben 114 Paesi. L’età media dei viaggiatori internazionali è di 40 anni, che si abbassa per spagnoli e inglesi a 37 e 38 e si alza per gli americani ad oltre 42. Le mete preferite per numero di prenotazioni- racconta Celani- al momento sono Alghero, Como, Termoli, Andora, Sanremo, Monopoli, la Costa Smeralda, Avola, Bormio, Siracusa con una booking window media per queste Top 10 destinazioni di 64 giorni, che raddoppia per prenotare i trulli della Puglia e si dimezza per un week end ad Alghero.

«Complice l’allentamento delle restrizioni, la percezione di una gestione positiva della pandemia e l’impatto negativo fortunatamente minimo delle turbolenze internazionali sui movimenti turistici– spiega l’Ad Marco Celani che dal 2016 guida l’azienda arrivata il 15 giugno ad offrire attraverso il portale italianway.house un totale di ben 900mila notti prenotabili – per il trimestre giugno-luglio-agosto 2022 abbiamo già venduto più notti estive, circa 72mila, rispetto al consuntivo di 71mila dello stesso trimestre 2021.