Misericordia: "Trent'anni d'amore per il territorio, al servizio delle persone"

Trent'anni di Misericordia: l'intervista al Governatore Romeo Faletra

TERMOLI. Negli ultimi 30 anni ha rappresentato un punto di riferimento crescente e sempre più significativo del territorio. Oggi, la Confraternita della Misericordia celebra proprio il trentennale dalla sua costituzione, avvenuta nel 1992.

Trent'anni che saranno celebrati oggi, dalle 8.30, con protagonisti proprio Romeo Faletra e il correttore morale Padre Enzo Ronzitti. Ospiti prestigiosi, dalle 9 il professor Guglielmo Giumelli, sociologo dell'Università Bicocca di Milano interverrà sul tema "Le nuove povertà... in un mondo che cambia". Alle 11 Santa Messa, alle 13 la posa della prima pietra del progetto sull'emergenza abitativa, prima del momento conviviale alla sala parrocchiale di via Volturno. «Signore, ogni volta che incontro il dolore, non ti chiedo più: Perché non fai niente? Ascolto te che mi chiedi: Perché non fai niente? Aiutami Signore a essere le tue mani (Da amico Dio)». Parole che spiegano l'impegno profuso cuore e anima da tutti i confratelli e le consorelle, declinando il messaggio: "Trent'anni d'amore per il territorio, al servizio delle persone...”

Ne abbiamo parlato proprio col Governatore, al settimo mandato: Romeo Faletra.