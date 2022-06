Il Paese Vecchio

TERMOLI. «’U PAÈSE VICCHIE», una denominazione che resiste ma non senza motivi. Fu sin dai primi anni dell’Ottocento che la gente, per meglio definire lo stato di degrado della Fortezza -che da Borgo medievale aveva assunto la configurazione giuridica di Comune-, cominciò a utilizzare l’aggettivo che meglio lo rappresentava.

A seguito della emanazione delle leggi eversive della feudalità (1806-1808), volute e attuate dai Re di Napoli (Giuseppe Napoleone e poi Gioacchino Murat), i poteri relativi al governo delle città passarono dai Feudatari a sindaci e ai Decurionati (oggi Consigli comunali). Un passaggio avvenuto mentre Termoli continuava a subire attacchi sia dalle fregate inglesi che da navi corsare. Se per gli Slavi era un luogo dove fare razzie, per gli Inglesi costituiva uno degli avamposti del Nemico sull’Adriatico.

La cifra distintiva della Città, al di là dei pochissimi possidenti di terre e dei pochi che esercitavano l’arte dei commerci, era la povertà dalla quale il popolo minuto e alcuni illuminati si erano illusi che sarebbero stati liberati dai Francesi. Al crollo delle speranze si aggiunse il senso di isolamento per la scarsa attenzione verso le richieste di aiuti di uomini, di armi e di polvere da sparo necessari per respingere gli attacchi dal mare tra i quali uno dei più pesanti ci fu il 5 gennaio 1811, giorno in cui ci fu anche un tentativo di sbarco da parte degli Inglesi.

La relazione del sindaco Domenico Bassani all’ Intendente di Capitanata sul pericolo scongiurato, conteneva anche la richiesta di 30 Francesi di Linea da aggregare ai Legionari locali, di fucili, cartucce, polvere da sparo e di palle per i cannoni e in più quella di re-indennizzo per i danni subiti dal paese. Dopo alcuni mesi a Termoli venne concessa la Croce di Guerra per avere respinto il nemico, ma non i richiesti aiuti economici e militari per la difesa.

Non ebbe seguito neppure la richiesta di due cannoni promessi dal Ministro della Guerra, malgrado le ripetute denunce di presenza ‘giornaliera di imbarcazioni corsare, oltre a quella costante di Fregate e di Brick inglesi dai cui cannoni venivano lanciate bombe che andavano a cadere sui fabbricati, tra i quali non mancavano quelli già colpiti. Neppure una delle tante allarmanti richieste del Sindaco ‘stanco di chiedere fucili per la Guardia Civica’ e di non essere ascoltato per ‘evitare che il paese soccomba’, riuscirono ad evitare lo stato di emarginazione di Termoli che ebbe qualche anno di tranquillità dopo il 1815, anno della fucilazione di Gioacchino Murat.

Gli attacchi e le rapine secolari nonché le bombe avevano fatto di Termoli un paese in crescente rovina, una realtà che non sfuggì alla popolazione e che la portò sempre più a convincersi e a dire di vivere in un ‘paese vecchio’, a partire dalle mura che avrebbero dovuto difenderla. Queste, infatti, avendo raggiunto in taluni tratti un degrado tale che ne preannunciava la caduta, furono oggetto di interventi riparatori e di consolidamento.

La situazione generale indusse quanti avevano una masseria di non tornare la sera in paese e chi disponeva di adeguate risorse economiche di costruirsi una casa ‘fuori porta’, anche senza autorizzazione comunale. La prima venne concessa nel 1827 e riguardava un fabbricato costruito nei pressi del convento di Sant’Antonio.

Il rischio di un possibile crollo di buona parte della cinta muraria convinse il Sindaco, Oscar Carmosino, e i Decurioni a rivolgere nel settembre del 1829 all’Intendente della Provincia di Molise la richiesta di un sussidio di almeno tremila duca-ti necessari per scongiurarlo: il crollo, scrissero, avrebbe determinato il trascinamento dello stesso abitato nel mare. Il finanziamento ci fu, ma solo per interventi sulle parti più pericolante della cinta, quella esposta alle mareggiate di nord-est.

Nei decenni seguirono crolli di altri tratti di mura e i conseguenti interventi di ripristino. L’ultimo, nell’aprile del 1932, rovesciò sulla marina di Sant’Antonio il tratto iniziale di Via Federico II di Svevia.

Fu questo stato insieme ad altri (castello in rovina, mancanza di acqua alla quale si rimediava in parte incanalando la piovana verso le cisterne, strade fangose con le piogge e polverose con il caldo, la convivenza con animali in alcune case) a imprimere nei termolesi di un tempo, e a tramandarla, la convinzione che la medievale fortezza fosse realmente ‘vicchie’.

All’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale dal paese vecchio, che allora contava più di 4mila abitanti, cominciò malgrado da alcuni decenni si era provveduto a pavimentare e illuminare strade, a costruire acquedotto e fognature- un inarrestabile esodo al quale non si sottrassero neppure quei termolesi che beneficiando dei finanziamenti regionali avevano provveduto a recuperare, restaurare e risanare le vecchie abitazioni. La Legge, degli Anni Novanta, ribaltò di fatto la realtà e l’immagine del Borgo che continuò ad essere denominato e chiamato ‘paèse vicchie’, o ‘borgo antico’ malgrado non avesse più niente di ‘vecchio’.

Denominazioni fuorvianti: di ‘vecchio’ nello scrigno della Città non c’è assolutamente nulla, come di antico se si escludono i preistorici reperti della Necropoli che sarebbe interessante sapere dove stanno.

L’unica denominazione, storicamente fondata, dovrebbe essere ‘Borgo Medievale’ stante che a quell’epoca ci conducono la cinta muraria, la struttura urbanistica, il Duomo e il Castello.

Antonio Smargiassi

Storico termolese e scrittore