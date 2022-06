In arrivo nuovi servizi ai turisti al porto di Termoli con la Stazione marittima

lun 27 giugno 2022

TERMOLI. Dopo la realizzazione del sentiero in sicurezza per i pedoni al porto di Termoli, un’altra opera attesa è quella in corso di completamento, parliamo della Stazione marittima, che dovrà finalmente garantire riparo e servizi ai numerosissimi – d’estate – turisti che si imbarcano alla volta delle Isole Tremiti.

A livello amministrativo c’è stato un passaggio interno con l’autorizzazione di un sub-appalto dalla Regione Molise, ente committente, ma i lavori stanno proseguendo work in progress.





All’interno della Stazione marittima ci saranno le biglietterie, la sala d’aspetto, i servizi igienici, i punti di ristoro e informazioni e anche della stessa Capitaneria.

L’ideale sarebbe stata inaugurarla prima dell’inizio della stagione turistica, poiché qualche disagio lo si sta avvertendo col cantiere ancora aperto, ma il risultato finale premierà anche la pazienza di ospiti e operatori.