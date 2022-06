I sindaci "ordinano": non sprecate l'acqua

Le ordinanze anti-spreco di acqua potabile cominciano a non essere una novità. Anzi, In Molise, siamo abituati a diventarne destinatari un anno dietro l'altro che Dio mandi in Terra. L’utilizzo, per finalità diverse da quelle igienico-domestiche (quali siano esattamente nessuno lo dice!), viene ritenuto improprio. I sindaci cominciano con la cosa più semplice: 'ordinano' il divieto di innaffiamento di orti, di giardini e di piscine private, e minacciano controlli e sanzioni attraverso la Polizia locale. Ma, per Molise Acque, non ci sono ancora criticità, anche se le reti-colabrodo dei Paesi non promettono alcunché di buono. Risultato, non occorre il vaticìnio del Mago di Arcella per capire che, pure in questo 2022, i primi cittadini diventeranno - loro malgrado - bersagli del malcontento della popolazione che, però, come diremo, ne avrebbero ben donde.

Per quanto mi riguarda, in quanto antico redattore di 'annali' in materia, ogni estate mi è toccato di scrivere in ordine all'acqua perduta (proprio come sto facendo anche adesso). Ma il mio bersaglio sono sempre stati i signori Sindaci che di tutto si occupano tranne che della manutenzione delle reti idriche dei loro Comuni. In periodi di siccità, tale trascuratezza provoca enormi danni all'economia agricola dal momento che, a causa delle sempiterne mancate manutenzioni, si disperde nel sottosuolo almeno il 50% di acqua, talvolta persino con punte dell'80. E così, anno dietro anno, abbiamo a che fare con amministratori, politici e strutture burocratiche che non curano certe anomalie. Poi, all'arrivo delle prime piogge, cala il sipario e questi signori, sino al prossimo periodo feriale, non si curano (come hanno sempre fatto) di adoperarsi per fare sì che il disagio diventi un tantino minore. Questa non è una supposizione, bensì una condizione, documentata da tempo; e sono tanti i studi che fotografano la sciatteria dei Palazzi a fronte di una simile piaga. Una corretta manutenzione dovrebbe portare al ricambio dei vari tratti di rete idrica almeno ogni 40 anni perché anche i tubi invecchiano; purtroppo, con le lentezze attuali, ciò avviene ogni 200 anni e questo spiega perché - d'estate - vengano lanciati sempre i medesimi inutili proclami. E' evidente, allora, che il problema non è il cambiamento climatico e la siccità quanto piuttosto l'incapacità di programmazione di chi ci governa localmente.

In Molise solo il 65% dell’acqua immessa in rete viene erogato all’utenza. L'Istat sottolinea che la 20.a regione è catalogata tra quelle meno efficienti rispetto a Bolzano (86%), alla Liguria (80,9%) ed alla Lombardia (78%). Il fatto è che, già entro il 2013, il valore-target delle regioni meridionali doveva essere pari al 75%. Per dirla in soldoni, a qualificare l’efficienza della distribuzione sulla scorta dei flussi destinati ai consumi, deve essere la percentuale di liquidi effettivamente erogata sul totale del quantitativo immesso nella rete. Tale indicatore delinea gli obiettivi previsti nel “Quadro strategico nazionale per le politiche di sviluppo regionale”. Purtroppo, l'acqua continua a mancare ed i Palazzi continuano a diffondere i soliti consigli: utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e non in acqua corrente; lavare le stoviglie con acqua di cottura della pasta (ottimo sgrassante) da usare insieme ai detersivi; installare nei rubinetti, là dove manchino, dispositivi frangigetto e limitatori di flusso; chiudere i rubinetti mentre ci si rade o si lavano i denti; installare e utilizzare al meglio lo sciacquone intelligente con lo scarico a doppio flusso; scegliere la doccia, abbandonando la vasca che comporta un consumo di acqua 4 volte superiore; così come far riparare le perdite. Grazie a queste pratiche è possibile risparmiare tantissimo, in ispecie se si blocca il costante flusso dell’acqua dal 'water'. Controllare periodicamente il contatore è il modo migliore di accorgersi nell'immediato se vi siano perdite 'invisibili'; mangiare in maniera consapevole e responsabile, considerando oltre all'acqua che si beve anche quella impiegata per produrre gli alimenti. Per 1 Kg di carne bovina, ad esempio, servono circa 15.000 lt d'acqua, per 1 kg di lattuga 130 lt. Quel che più conta, però, rimane la manutenzione periodica delle condutture da parte dei Sindaci. Questa, purtroppo, non arriva mai. Le ordinanze punitive sì!

Claudio de Luca