Tre milioni di euro alle scuole contro la dispersione, Marone: «Nessuno rimanga indietro»

CAMPOBASSO. Il coordinamento regionale della Lega, con Michele Marone, rilancia la notizia dei quasi 3 milioni di euro assegnati al Molise dal Pnrr contro la dispersione scolastica.

"Il Ministero dell'Istruzione, con decreto del 24.06.2022, ha ripartito fra le scuole Molisane, risultate assegnatarie, un fondo di circa 3 milioni di euro per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica. Si tratta di uno degli assi portanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che e' ormai in piena fase operativa - lo afferma il Commissario della Lega Molise, Marone, unitamente al Responsabile regionale del Dipartimento Istruzione e Scuola, Micael Messina - i finanziamenti daranno la possibilità a ciascuna scuola - aggiunge - di articolare dei piani d'intervento personalizzati, sulla base delle rispettive peculiarità sociali e territoriali.

Ad esempio, potranno essere programmati l'incremento dei docenti in organico, sinergie con Istituzioni locali o con associazioni di volontariato, progetti di sostegno a studenti e famiglie, attività di orientamento. I due anni e mezzo di pandemia hanno colpito più duramente quelle realtà e quelle fasce di popolazione che già prima erano maggiormente in sofferenza: ora abbiamo gli strumenti per arginare questa pericolosa deriva, ridando fiducia e speranza a chi si è sentito abbandonato dallo Stato". "Bisogna fare di tutto – concludono Marone e Messina- affinché nessuno rimanga indietro".

