Stellantis, Occhionero (Italia Viva): Gigafactory è il futuro del Molise

ROMA. "L'apertura della Gigafactory di Stellantis a Termoli è una notizia ottima per il territorio del Molise". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito dell'annuncio sull'apertura della Gigafactory di Stellantis a Termoli.

"Porterà 2000 posti di lavoro in un polo che sarà il terzo in Europa per la produzione di batterie: il Molise diventa ancora più attrattivo e fondamentale nel tessuto industriale italiano e si proietta nel futuro dell'energia. Oltre al risultato eccezionale per il comparto economico e energetico, le promesse di Stellantis sono importanti anche per i lavoratori attualmente impiegati nello stabilimento che verrà riconvertito.

Dovremo però monitorare e curare nei dettagli il processo di trasformazione per far sì che agli operai sia garantita la continuità salariale e la tutela del proprio posto di lavoro nell'arco di tutto il processo. Se questo accadrà la Gigafactory sarà un grande successo su diversi fronti per il Molise, i suoi abitanti e il paese intero", conclude.