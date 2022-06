Poste italiane garantisce pagamento regolare delle pensioni in estate

Termoli, Isernia, Campobasso Per chi ha scelto l’accredito resta possibile il ritiro da uno degli 81 Atm Postamat della regione

MOLISE. Poste Italiane comunica che in Molise anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 167 uffici postali della regione rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per i tre mesi estivi per tutte le sedi operative almeno 4 giorni alla settimana:

LUGLIO

I cognomi dalla A alla C venerdì 1° luglio

dalla D alla K sabato mattina 2 luglio

dalla L alla P lunedì 4 luglio

dalla Q alla Z martedì 5 luglio

AGOSTO

I cognomi dalla A alla C lunedì 1° agosto

dalla D alla K martedì 2 agosto

dalla L alla P mercoledì 3 agosto

dalla Q alla Z giovedì 4 agosto

SETTEMBRE

I cognomi dalla A alla C giovedì 1° settembre

dalla D alla K venerdì 2 settembre

dalla L alla P sabato mattina 3 settembre

dalla Q alla Z lunedì 5 settembre

Poste Italiane ricorda che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 81 Atm Postamat disponibili sul territorio regionale, senza bisogno di recarsi allo sportello.