Estate 2022, le prospettive sulla costa molisana: parla il commissario Aast Remo Di Giandomenico

Stagione turistica 2022: l'intervista al commissario dell'Azienda di soggiorno Remo Di Giandomenico

TERMOLI. Prospettive estive, ne abbiamo parlato con il professor Remo Di Giandomenico, commissario straordinario dell’azienda di soggiorno e turismo di Termoli.

Quando si parla di stagione estiva, inevitabilmente si parla di turismo e di numeri e come per ogni estate ci sono prospettive che si confrontano con la realtà vigente. Proprio in occasione della presentazione del progetto: “Made in land”, noi di Termolionline abbiamo incontrato il professor Remo Di Giandomenico, che ci ha parlato dell’andamento del turismo stagionale e delle prospettive per questo 2022.

Ottime prospettive per questa estate imminente, ne sono l’esempio già questi primi mesi di questo anno. Importante la promozione del territorio, non soltanto sulla zona costiera, ma anche all’interno della regione. Per poter promuovere un territorio serve l’ausilio di tutti: dagli operatori, fino agli amministratori pubblici che devono occuparsi di progettualità di una realtà territoriale, comprensiva anche di parcheggi, di riparazioni del manto stradale, di pulizia e in questo modo il territorio non fa altro che crescere.

L’aumento delle strutture ricettive sul nostro territorio, un altro fattore importantissimo per il turismo, nel giro di pochi anni sono aumentate notevolmente. Sono tantissime le strutture per il soggiorno che vengono scelte dai turisti.

“In particolare Termoli e quindi la zona costiera deve tornare ad essere il traino di tutta la regione Molise.” Così come il professore ha ribadito ai nostri microfoni.

Anche perché di visibilità ne abbiamo tanta –ne è un esempio recente la partecipazione della nostra città tramite postcard, all’Eurovision song contest, soltanto pochi mesi fa- ciò che conta è l’importanza nel promuovere queste qualità territoriali: il paesaggio, il mare e il buon cibo, rendendo attraenti tutti questi elementi, mischiati quindi alla voglia di scoprire un territorio anche lontano dalla propria realtà, ma ricco di particolarità uniche.

Si è parlato anche del periodo post- pandemia e di come in realtà Termoli abbia sofferto meno rispetto ad altre realtà dell’Adriatico –lo dicono i dati- nel successivo 2021, ad un anno dal Covid-19 c’è stato un parziale recupero, rispetto al periodo pre- pandemia e ad oggi, nel 2022 la situazione è migliorata notevolmente. Ci si aspetta quindi una buona stagione estiva.