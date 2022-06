Sanità pubblica, Governo affianca le Regioni per non perdere i fondi

Il Ministero della Salute, al 31.12.2021, diffuse dati interessanti che posero - al centro di un fascio di luce - una differente capacità di spesa e, per conseguenza, di attuazione dei programmi per la Sanità pubblica tra le diverse Regioni. Per ciò stesso, almeno per quanto concerne l'edilizia, l'Esecutivo intende affiancare la periferia al fine di aiutarla a non perdere i fondi a disposizione per ospedali ed infrastrutture connesse. In effetti, degli originari ventitré miliardi di euro assegnati per questa specifica voce negli ultimi anni, sono stati sottoscritti accordi di programma solo per tredici. Tale cifra rappresenta il 56,6% delle risorse da impiegare. E quasi la metà dei soggetti beneficiari delle assegnazioni (le Regioni) si collocano al di sotto di tale media. Il tema è particolarmente spinoso perché ora, per la salute, sono stati resi disponibili ulteriori investimenti per oltre venti miliardi di euro (15 per il Pnrr; 1,71 da React EU, e 2,89 per il Piano nazionale complementare), con opere da realizzare (o da riattare) nei prossimi anni, comunque da 'chiudere' in soli 4 anni. Quindi, occorre spendere bene innanzitutto quello che c'è già.

Per cercare di non perdere tali risorse (e per avviare una collaborazione tra Stato e regioni), si è insediato a Palazzo Chigi il Tavolo tecnico interistituzionale in materia di edilizia sanitaria, riqualificazione ed ammodernamento tecnologico del patrimonio pubblico coordinato dal Dipe. Al tavolo, presieduto dall’avv. Gabriele Pasquini (dirigente del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica - l'acronimo è Dipe - esperto in materia di infrastrutture), partecipano il Ministero della Salute, quello dell’economia e delle finanze, l'Agenas, il Dipartimento per le politiche di coesione, quelli per gli Affari regionali e per la trasformazione digitale, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Cassa depositi e prestiti. La prima riunione si è svolta alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci e del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Il ruolo di questo tavolo è fondamentale. Non è possibile non utilizzare le risorse già destinate dalla legge n. 67/1988 per l'edilizia sanitaria ed il lavoro richiesto rimane quotidiano e costante. Occorre un confronto con ogni singola Regione, con lo spirito di supporto e di collaborazione con quegli Enti che più sono in difficolta. Il gruppo di lavoro è nato infatti con l'obiettivo di superare le criticità dovute alla differente capacità di spesa e di attuazione dei programmi delle diverse Regioni. Cosicché si chiede anche al Molise di voltare pagina e di iniziare una nuova fase, in cui diventa decisivo spendere - al più presto ed al meglio - tutti i fondi non ancora utilizzati. Così ha dichiarato il Sottosegretario alla Salute Costa, intervenendo alla riunione di insediamento del Tavolo tecnico. È inaccettabile che, delle risorse già destinate, ben dieci miliardi non siano stati ancora spesi. Siamo consapevoli che il percorso non sarà semplice, visto che stiamo parlando di risorse stanziate ma non ancora spese, pure dopo anni, quando il compito è quello di fare emergere le difficoltà nel Tavolo per superarle celermente". Insomma l'obiettivo è quello di individuare i nodi critici e le inefficienze nella spesa regionale, proponendo soluzioni rapide e concrete di cui dovrà essere informato il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) al fine di adottare tutte le ulteriori e opportune decisioni, anche in prospettiva di una azione più strutturata a supporto degli investimenti pubblici in sanità.

"Si tratta di un lavoro che non può prescindere da un confronto serio e franco con le Regioni che sono gli attori principali sul territorio", spiega Pasquini. "I tempi sono stretti e bisogna procedere celermente. Sono risorse cospicue che il bilancio dello Stato destina da anni a queste finalità. Procedure, progettazioni e formazione specialistica di chi è chiamato a mettere a terra gli investimenti sono solo alcune delle leve su cui puntare".

Claudio de Luca