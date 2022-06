Addio al sorriso dolce e docile di Mario Barile

TERMOLI. Se n'è andato, in una mattina irradiata da un caldo sole estivo, Mario Barile, 76 anni: ex sindacalista ed operaio Fiat dal sorriso dolce e docile e dal carattere pacifico.

Una vita, la sua, costellata di tantissime gioie coronate dall'amore per la sua 'Nella', per i suoi figli Sabrina e Michele (quest'ultimo ha seguito le sue orme lavorative fino a diventare successivamente Assessore al Turismo) ed i suoi nipoti Aurora e Mario a cui Mario ha fatto da mentore e nonno ma, soprattutto, da amico.

Una figura importante nella vita di chiunque abbia incrociato il suo cammino anche solo per un secondo: molti, nel corso degli anni, si sono affidati ai suoi preziosi consigli che Mario era solito elargire con preziosa saggezza.

Era una persona dolce, stimabile e perbene, un uomo assai determinato nell'affrontare anche le situazioni più difficili, senza mai abbattersi o perdere la speranza. Ha dato un contributo rilevante come sindacalista e, ancor prima, come operai di una delle storiche aziende automobilistiche italiane.

Amato e stimato da tutti per la sua partecipazione intelligente alla vita sociale e lavorativa e la correttezza che ha sempre messo al primo posto nella vita di tutti i giorni, Mario è stato apprezzato per la sua passione, il suo impegno, la sua competenza, la sua perseveranza e la sua umiltà, un valore difficile da trovare al giorno d'oggi.

La sua sarà un'assenza pesante, grave, che confluisce in un dolore silenzioso, che si nasconde dietro sorrisi di circostanza, cercando di farzi forza mentre si raccolgono le ultime cose, vestiti, scarpe, cravatta che serviranno per l'ultimo viaggio in solitaria.

Proprio i suoi amici, i suoi vicini e i suoi familiari questa mattina si sono riuniti nel condominio dove risiedeva in un rispettoso silenzio, ricordando quel gigante buono, dall'animo elegante, con il sorriso sempre stampato sul volto che continuerà ad apparire sul viso dei suoi figli e nipoti.

Ciao Mario, non sarai dimenticato.

I funerali si terranno domani, giovedì 30 giugno, alle ore 16.30 nella chiesa dei Santissimo Pietro e Paolo.

