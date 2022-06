Strada chiusa per lavori senza preavviso, Gtm costretta a fare percorsi alternativi

TERMOLI. Tragitti deviati per le corse della 3, 3/ e la Fiat numero 8. I tempi sono allungati dalla Gtm, che non ha ricevuto comunicazioni ufficiali per i lavori in corso d’opera in via degli Abeti, sempre nei cosiddetti sottoservizi.

Sia ieri che oggi la strada è chiusa e il caposervizio ha dovuto attivare i percorsi di emergenza.