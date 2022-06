Solo forte discontinuità col passato potrà rafforzare la struttura produttiva del Molise

Nell'aprire i lavori di un recente convegno il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è andato dritto al sodo, snocciolando i dati noti sul divario Nord-Sud e, di conseguenza, a qualità di vita dei Meridionali (Molise compreso, è ovvio). Il Sud ha visto: a) diminuire il suo peso economico; b) ridurre l'accumulazione di capitale; c) ampliare il divario nel Pil per abitante. Le imprese operanti in questo settore geografico sono, mediamente, poco produttive e meno profittevoli rispetto a quelle del Centro-Nord. Qui è più facile accedere al credito e ad altre forme di finanziamento; ed i livelli di impiego nonché la qualità media dell'occupazione si presentano con ben altro spessore. Nel settore privato, soprattutto in Molise, rimane alta la presenza del lavoro irregolare. E, per quanto riguarda le infrastrutture, quest'Area sconta la minore capacità progettuale e realizzativa della Pubblica amministrazione, incapace di utilizzare i fondi, a partire da quelli europei.

Dall’unificazione d’Italia molte sono state le trasformazioni avvenute nel Paese. Ma il Mezzogiorno ha ereditato una sorta di circolo vizioso. Per la verità il divario era presente già prima del 1860, con una pianura padana coltivata intensivamente e con un livello di vita molto alto, ed un Meridione rimasto ancorato al feudo, abolito - solo di fatto - nell’800. Dalla frammentazione sortì la classe della borghesia terriera che, però, continuò ad agire come i signori feudali. Il modello economico in uso era il latifondo cerealicolo-pastorale e le condizioni dei contadini (miserrime) aggravate da diritti feudali (usi civici di semina, di pascolo e di legnatico).

I contratti agrari si configuravano come modificazioni dei rapporti in uso e la scarsa propensione ad investire capitali nella terra si rovesciava nel mero ricavo della rendita dai terreni. Lo Stato borbonico non aveva posto in essere alcuna opera pubblica, fatta eccezione per alcune linee ferroviarie in Campania, peraltro servite solo per agevolare gli spostamenti tra le Regge ed i possedimenti di caccia. Le vie di comunicazione principali erano rappresentate dai tratturi su cui transitavano i greggi. Insomma lo sviluppo non toccò il Sud e si ebbero riforme solo nelle politiche doganali, con abbattimenti fino all’80% che, però, finirono per dare il colpo di grazia alle poche industrie presenti, disarmate di fronte alla concorrenza dei prodotti esteri. Da buon'ultima l’unificazione del debito pubblico finì per ripartire gli oneri delle guerre piemontesi, quelli della costruzione di reti ferroviarie e di altre vie di comunicazione tra le regioni d’Italia.

Solo l’adozione del libero scambio favorì in qualche modo l’agricoltura meridionale, promuovendo l’espansione del settore delle colture pregiate, rivolte all’esportazione (vite, agrumi, olivo, ecc.). Ma questi risultati rimasero limitati per la permanenza di rapporti agrari e sociali di stampo antico. I problemi sfociarono nel cosiddetto 'brigantaggio' che sconvolse il Sud per un quinquennio. La guerra, infine, alimentò un flusso ininterrotto di trasferimento della ricchezza del Paese attraverso l'utilizzazione del risparmio accumulato al Sud per finanziare le grandi industrie pesanti che vendevano armi. Agli scioperi urbani si accompagnarono fenomeni di occupazione delle terre finanche nella Bassa molisana.

Cosa fare per provare ad invertire la tendenza? Banca d'Italia ritiene che occorrerebbe: 1) ridurre i divari che dipendono direttamente dall'azione pubblica, orientando la Pubblica amministrazione al conseguimento dei risultati, con monitoraggio costante degli standards di qualità raggiunti; 2) rafforzare la struttura produttiva del Mezzogiorno adesso che sono disponibili risorse (Pnrr), per gli investimenti, senza precedenti. Ciò a condizione di porre in essere una forte discontinuità con il passato, adottando modalità di intervento orientate ai risultati. Per essere chiari, nulla sarà possibile senza il contributo di cittadini, imprenditori e classi dirigenti. Solo i loro comportamenti potrebbero conseguire il successo (o il fallimento) delle politiche pubbliche. Per il momento non si può che sottolineare la gravità del ritardo di sviluppo del Meridione (e del Molise) da cui conseguono profonde disuguaglianze economiche e sociali, risultando frenata la crescita dell’intera economia nazionale.

All’uscita dalla crisi pandemica, anche se in un contesto reso purtroppo quanto mai incerto dal conflitto in Ucraina, la nuova stagione progettuale avviata con il Piano nazionale di ripresa e resilienza offre una straordinaria opportunità per aggredire i fattori di ritardo dell'economia del Sud (certo per la maggior parte non nuovi), e di rafforzare la coesione territoriale del Paese. Un obiettivo “permanente”, se non solo un’aspirazione, della nostra storia unitaria che potrebbe offrire la possibilità - in modo progressivo ma risoluto - di superare quella che - da decenni - va sotto il nome di “questione meridionale”.

Claudio de Luca