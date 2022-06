Sanità molisana, a commissari e Asrem arriva l'istanza dei sociologi

BASSO MOLISE. Per il tramite di contatti territoriali, abbiamo ricevuto e pubblichiamo la missiva-appello che Pietro Zocconali, presidente nazionale Associazione nazionale sociologi e giornalista, ha inviato al commissario ad acta per la sanità Donato Toma e al sub-commissario Giacomo Papa.

«In qualità di presidente dell’Associazione nazionale sociologi (Ans), rappresento che l’Atto Aziendale dell’Asrem, approvato con la Deliberazione del Direttore Generale dell’Asrem n. 301 del 27.03.2018, all’allegato 2, iscriveva nella dotazione organica della stessa Asrem ben 11 sociologi; - a settembre del 2018 si configurava una situazione di inedita carenza nell’organico dell’Asrem della figura del Sociologo che veniva certificata con provvedimento dell’allora dirigente delle Uoc Gestione Risorse Umane n. 436 del 3.9.2018 che, in seguito alla pubblicazione dell’Atto aziendale, provvedeva «alla determinazione dei posti coperti e vacanti al 1^ luglio 2018 che a fronte di n. 11 posti in dotazione organica ne indicava, come in servizio, solo in 7»; la situazione veniva ulteriormente aggravata dal pensionamento, per raggiunti limiti di età, di altri sei colleghi sociologi e che i loro posti venivano dichiarati vacanti, con l’ovvia conseguenza che i posti non venivano soppressi nella dotazione organica e che anzi risultavano e risultano tutt’ora vacanti; - a marzo del 2019 l’Asrem, con la deliberazione del direttore generale n. 264 del 4.3.2019, approvava, definitivamente, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale che, a parziale recupero di tale “emorragia” di sociologi, prevedeva l’assunzione per mobilità e/o concorso di 2 dirigenti sociologi (questo fabbisogno era stato approvato dal Commissario ad acta della Regione Molise con proprio provvedimento n. 14 del 15.2.2019); - a novembre 2019, con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Asrem n. 1520 del 13.12.2019, l’Asrem indiceva un concorso a due posti da dirigente sociologo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 8 del 28-1-2020, le cui domande sono scadute il 28.02.2020 e di cui non si è avuta più alcuna notizia; - che l’Asremcon deliberazione del Direttore Generale n. 1.087 del 17.9.2021 approvava un’ipotesi di fabbisogno del personale riferita agli anni 2021-2023 che non prevedeva più i due posti da dirigente sociologo; - la succitata ipotesi di fabbisogno è ancora alla valutazione della Regione Molise e, segnatamente, di codesta spettabile Struttura Commissariale; - l’unico sociologo in servizio presso Asrem è alle soglie della pensione.

Tutto ciò premesso, si rappresenta l’imminente rischio di cancellazione della figura professionale del Sociologo nell’ambito del modello di Azienda Sanitaria a cui l’Asrem appartiene, la qual cosa sarebbe possibile solo tramite un’espressa previsione di codesta struttura Commissariale, alla quale questa Associazione, con la presente, si appella. Qualora codesto Commissario, approvasse, sic et sempliciter, l’ipotesi di Piano assunzionale 2021-2023 dell’Asrem, sopprimendo – in via di fatto – tutti i posti disponibili per un’intera categoria professionale all’interno della stessa Asrem, tale scelta rischierebbe di allontanarsi dal paradigma normativo vigente (cfr. D. Lgs. 502/92e dall’art. 63 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483), che disciplina il reclutamento della figura del sociologo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Diversamente, l’Associazione Nazionale Sociologi (Ans), a tutela della categoria professionale dei sociologi, chiede un intervento a codesti commissari, al fine di garantire la presenza e la persistenza di almeno 2 dirigenti sociologi presso l’Asrem.

E’ il caso di ricordare che per formazione ed esperienza professionale il sociologo (ancor più il dirigente sociologo), essendo in possesso del giusto mix di competenze e di “immaginazione sociologica”, può rappresentare un valore aggiunto proprio per le Regioni e le Aziende Sanitarie che hanno bisogno di investire molto nel campo della programmazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, oltre che di “reperire” competenze nel campo del governo dei flussi informativi obbligatori, con particolare riferimento a quelli territoriali, nella programmazione territoriale, dello sviluppo e monitoraggio di piani e progetti, nella promozione di progetti di innovazione in sanità (esempio Telemedicina) e nella redazione di progetti per la programmazione finanziata (Fondi Strutturali, Fsc, art. 71, ecc.) e del loro monitoraggio e rendicontazione. In estrema sintesi, rinunciando alla figura del Sociologo si andrebbero a minare i principi della multidisciplinarietà e dello skill-mix che sono proprio i principi fondanti della moderna teoria organizzativa».