E sono tre, ancora chiusa la strada in via degli Abeti: Gtm costretta a fare percorsi alternativi

TERMOLI. Il semaforo è durato poco, evidentemente. Per la terza mattina consecutiva in via degli Abeti, snodo principale per andare e venire dal quartiere di Santa Maria degli Angeli, strada chiusa per lavori alle infrastrutture dei sottoservizi. Partita la comunicazione ad horas da parte della Gtm ai conducenti di 3 e 3/ per percorsi alternativi, sempre in assenza di avvisi opportuni.

Un po' paradossale che un servizio pubblico debba subire disagi di questa natura, specie con un caldo così opprimente come in questi giorni, con l'utenza, immaginiamo anziani e persone più fragili, che correrebbero il rischio di stare sotto il sole alla fermata inutilmente in attesa.

Crediamo sia opportuno regolamentare questi interventi, a maggior ragione nel periodo estivo.