Insediata l'amministrazione Zara a San Felice: «Ritroviamo unità e dialogo»

SAN FELICE DEL MOLISE. A 15 giorni dalla vittoria elettorale, il sindaco di San Felice del Molise, Corrado Zara, ha giurato lunedì scorso in Consiglio comunale, presentando anche la sua squadra, il vice sindaco Paolo Mariano e l’assessora Cristina Zara. Tuttavia, non ha ancora sciolto la riserva sulle deleghe, né quelle in Giunta, tanto meno le altre riservate ai consiglieri di maggioranza. Nel discorso di insediamento, Zara si è rivolto all’intera cittadinanza: «E’ per me un grande onore tornare ad indossare la fascia tricolore, da Sindaco della nostra comunità e non vi nascondo la mia emozione. Vorrei fare i complimenti per la loro elezione a tutti i consiglieri neo eletti in questo rinnovato Consiglio Comunale ed augurare a tutti voi buon lavoro.

Un ringraziamento anche ai candidati consiglieri della mia lista “Insieme per San Felice”, non eletti, Lorenzo e Sabina, che continueranno a far parte della mia squadra anche non sedendo tra i banchi del Consiglio comunale. Sento il dovere di ringraziare tutti gli elettori che con il loro voto, ci hanno dato fiducia per amministrare questa comunità. Ci aspettano 5 anni difficili ed impegnativi, decisivi per il futuro del nostro paese, dove dalle nostre scelte dipenderà la sua sopravvivenza negli anni a venire. Dovremmo mette in campo tutte quelle sinergie per rendere il nostro paese attrattivo, affinché si inverta la rotta e la gente torni a vivere in questo comune.

Riprendiamo il cammino interrotto 5 anni fa, vogliamo riattivare quel percorso virtuoso che il nostro paese aveva intrapreso, abbiamo tanto da lavorare; c’è da potenziare la macchina amministrativa, ho trovato il Comune con due dipendenti in meno, rispetto alla scorsa legislatura, ma questa volta, al contrario di cinque anni fa porto con me il bagaglio di esperienza amministrativa maturata, di cui cercherò di fare tesoro, per non commettere gli stessi errori, ma soprattutto come base di partenza per immaginare un nuovo futuro per San Felice, fatto di condivisione e dialogo con la cittadinanza ed il gruppo di minoranza. La campagna elettorale è finita il 12 giugno, ora è il momento di mettersi a lavorare tutti insieme per il bene della nostra comunità, per questo invito tutti alla collaborazione per lo sviluppo del nostro Comune.

Sono una persona del dialogo, lo sapete, per questo non resterò chiuso in questo palazzo, ma sarò sempre in mezzo alla gente, per ascoltarla, per capire le loro esigenze e dare delle risposte adeguate. Sono convinto, che insieme a questa bellissima squadra, di cui sono orgoglioso e che ringrazio ancora una volta, uno per uno, partendo da Paolo, Cristina, Giuseppe, che purtroppo è in quarantena per il Covid, Raffaele, Giampiero, Angelo e Luigi per essersi messi in gioco, insieme con me, per lavorare ad uno sviluppo costruttivo della nostra comunità. Innanzitutto partiremo dalla riorganizzazione dei servizi essenziali, come la pubblica illuminazione, le manutenzioni, l’assistenza agli anziani, etc. ma poi bisognerà alzare lo sguardo e guardare al futuro della nostra comunità.

Partiremo dal nostro gruppo di lavoro, l’hackathon, per discutere insieme delle possibili prospettive che ci attendiamo; quindi la parola base sarà il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. Come promesso in campagna elettorale punteremo sulla coesione sociale, San Felice deve tornare unito! San Felice deve tornare a vivere! San felice ha bisogno di socialità!

Cercheremo di fare questo con il contributo di tutti a partire dalla minoranza consigliare. Sarò un sindaco sempre pronto al dialogo ed al coinvolgimento, ma sempre nel rispetto dei ruoli e delle persone, mettendo al primo posto il bene della nostra comunità. Un nuovo futuro per San Felice è possibile, ma dobbiamo costruirlo insieme. E da ultimo, non per importanza, un pensiero ai dipendenti comunali, ed a tutti coloro che collaborano per garantire i servizi gestiti dal Comune, sono loro le braccia operative dell’Amministrazione, voglio ringraziarli pubblicamente ed anticipatamente per il prezioso contributo che con il loro lavoro daranno a questa nuova amministrazione».

Galleria fotografica