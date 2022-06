SunBus: da venerdì doppia navetta gratis per litorale Nord e Rio Vivo

TERMOLI. Entra a pieno regime da domani il servizio navetta mare “SunBus” per i due litorali della città.

Dal primo luglio, infatti, saranno due le navette messe a disposizione di turisti e residenti per il lungomare nord Cristoforo Colombo e una per il litorale sud di Rio Vivo, quest’ultima nei week end durante il corrente mese.

Un servizio gratuito voluto dall’amministrazione comunale per incentivare il raggiungimento delle spiagge senza le autovetture.

Per quanto riguarda le navette “A” e “B” del litorale nord Cristoforo Colombo, le fermate sono le seguenti: Terminal bus, Via Maratona, Lido delle Sirene, Lido Stella Marina, Lido La Lampara, Lido Mistral, Lido La Perla, Lido Tartaruga, Lido Gabbiano, Lido La Vela, Lido La Piovra e Lido Sirena Beach. Il servizio mare “SunBus” per il litorale nord sarà attivo tutti i giorni fino al prossimo 31 agosto.

La navetta che compie il percorso del Litorale Sud partirà invece dall’area del porto di Viale Marinai d’Italia e percorrerà Via Rio Vivo fino ad arrivare agli stabilimenti balneari. Il servizio resterà attivo nel mese di luglio tutti i venerdì, sabato e domenica e ad agosto tutti i giorni fino al prossimo 20 agosto.

Per tutti gli orari, i percorsi e le fermate si rimanda alle locandine in allegato.

Galleria fotografica