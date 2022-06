Blackout al potabilizzatore del Liscione, Molise Acque sospende flusso idrico in 4 comuni

PETACCIATO. Siamo appena al 30 giugno, col caldo che sta stringendo il Centro-Sud nella sua morsa e la siccità che perdura, unita alle problematiche di rete, rendono già emergenziale l'erogazione del flusso idrico nella stagione turistica.

Intanto, al solito, da Larino è arrivato il bollettino quotidiano: «Si informa la popolazione che dalle 18 di questa sera fino alle 6 di domani sarà chiuso il serbatoio Campitelli che serve le contrade Valle Cerasa e Monti in quanto il suo livello è in forte diminuzione. La decisione è stata presa per permettere il suo riempimento. Al momento non si prevedono chiusure per il resto del centro abitato».

Poi, sempre oggi, arriva la nota a firma del responsabile della sede di Molise Acque di Termoli, il geometra Michele Di Bernardo, assieme al dirigente Carlo Tatti, che avvisa i comuni di Petacciato, Montenero di Bisaccia, San Giacomo degli Schiavoni e Campomarino, in pratica tutta la costa esclusa Termoli, che a causa dell'interruzione dell'energia elettrica all'impianto di potabilizzazione del Liscione, che ne ha causato il fermo, è stato sospeso il flusso idrico.

«Pertanto, si invitano i comuni ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nel tardi pomeriggio di oggi».

Disagi limitati nel tempo parrebbe, ma è la spia di un sistema che si regge a malapena.

«Si chiede a tutti la cortesia nelle prossime ore, almeno fino alle ore18, di utilizzare l’acqua solo se strettamente necessario. Ma più in generale, da oggi e fino a fine estate, si raccomanda un utilizzo parsimonioso della risorsa idrica limitata ad un uso strettamente igienico/potabile e volto ad evitare ogni possibile spreco, in considerazione del particolare andamento climatico.

Pertanto si eviti o si riducano al minimo le seguenti attività: il lavaggio dei cortili e piazzali; l'innaffiamento di giardini, prati e orti», il messaggio rivolto dal sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.

Ecco una serie di piccoli consigli che consentono un notevole risparmio di acqua:

Chiudere il rubinetto: usare il rubinetto solo quando strettamente necessario e non far scorrere l’acqua inutilmente. Risparmio di 15 litri al giorno;

Salvare ogni goccia: chiudere il rubinetto ogni volta che si lavano i denti o ci si insapona. Risparmio di 50 litri di acqua;

Elettrodomestici a pieno carico: utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico attivando il ciclo economico;

Preferire la doccia al bagno: ogni volta è possibile risparmiare 150 litri di acqua. Ogni doccia deve durare massimo 5 minuti;

Controlla le perdite: un rubinetto che gocciola può far perdere fino a 9mila litri di acqua;

Riusi dell’acqua: innaffiare le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura.