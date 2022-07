«Continui lavori in centro, non viviamo più», lo sfogo sui cantieri sempre aperti

TERMOLI. Buona parte del centro di Termoli dalle 9 fino alle 16 (ma si spera prima, sinceramente), saranno senza energia elettrica, per lavori improcrastinabili dell’Enel distribuzione.

C’à da dire che le attività commerciali, assieme ai residenti, in quella zona compresa tra via Duca degli Abruzzi e il Corso nazionale, stanno soffrendo molto i cantieri che con fibra ottica, acquedotto e rete gas, hanno trasformato negli ultimi due anni il centro in un sito di lavoro pressoché permanente, con disagi per veicoli e pedoni, abitanti e commercianti.

«In pratica non viviamo più - ci dice Fernando uno dei residenti - ora abbiamo il problema dei blackout elettrici per lavori sulla rete, nei giorni scorsi ci avevano detto che ci sarebbe stata interruzione per quattro ore, poi invece è stata interrotta per tutta la giornata, adesso ci hanno messo un cartello che l'energia verrà interrotta dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato.

Immaginate voi con questo caldo tenere spenti frigoriferi, condizionatori e altro un disastro... non diciamo che non devono lavorare ma cerchiamo una via di mezzo e veniamoci incontro gli uni con gli altri. Ma poi non funzionava che almeno d’estate per non intralciare il flusso turistico alcuni lavori di manutenzione edile e stradali non s'interrompevano?»

In effetti l’ordinanza di sospensione dei lavori c’è, e andrà in vigore dal 30 luglio, come abbiamo anticipato proprio noi di Termolionline.