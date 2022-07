Al via immatricolazioni e iscrizioni all'UniMol, il messaggio del Rettore Brunese

CAMPOBASSO. Al via da oggi all'Università del Molise le immatricolazioni all'Anno accademico 2022-2023 e le iscrizioni agli anni successivi.

Per i corsi di laurea ad accesso libero, tutte le procedure sono digitalizzate e possono essere effettuate online fino al prossimo 16 settembre.

"Il 19 settembre - fa sapere l'Unimol - prenderanno il via le lezioni, in sicurezza, per concludere il primo semestre già a dicembre, prima delle vacanze natalizie". L'offerta formativa dell'Ateneo è molto ampia: 36 corsi di studi, 18 triennali, 15 magistrali, di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina e 3 magistrali a ciclo unico. Maggiori dettagli e informazioni sul sito web www2.unimol.it.

(Fonte Ansa.it)

Il videomessaggio del Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, per l'apertura delle immatricolazioni dell'anno accademico 2022/23, da oggi 1° luglio.